NAVOJOA, Sonora.- Gran sorpresa se llevó don Joaquín Mendívil, el vendedor de elotes de 84 años de edad de Navojoa, cuando le entregaron ayer por la tarde el triciclo nuevo adaptado para que pueda trabajar.

Un grupo de ciudadanos, entre ellos Hiram Jossue Morales, el joven que popularizó a don Joaquín, abrieron un grupo de WhatsApp para ponerse de acuerdo sobre la forma de adecuar el triciclo que una persona de Hermosillo donó al hoy popular vendedor de elotes y que le entregaron ayer.

Don Joaquín se encontraba, como cada tarde, en la esquina del bulevar Sosa Chávez y Pedro Moreno vendiendo los elotes preparados cuando a las 18:30 horas le llevaron el vehículo adornado con luces, adaptado y con todo lo necesario para la venta de elotes preparados.

"Me dio mucho gusto, toda la gente me ha ayudado y me sigue ayudando todavía; mañana lo voy a estrenar (el triciclo nuevo) y este (el triciclo viejo) lo vamos a llevar a fierro viejo mañana", expresó sonriente.

Un rostro de sorpresa y una mirada al punto de las lágrimas fue la reacción de don Joaquín, quien pese a ello no dejaba de atender a los clientes que hacían fila para comprarle, pero que también lo animaron con aplausos.

"Me gustó mucho, ya trae todo para trabajar, no le hace falta nada; muchas gracias a todos porque me han ayudado", expresó con la voz quebrada por la emoción.

Jesús Enrique, quien tuvo la idea de organizar a un grupo de amigos por WhatsApp para adecuar el triciclo a don Joaquín, y César Enríquez, quien hizo las modificaciones señalaron que agregaron luces led, tina nueva, utensilios, batería eléctrica, entre otras.

Juan Francisco Aguirre, quien apoyó en las adecuaciones del triciclo dijo que detrás de la sorpresa hay muchas personas que hicieron la "coperacha" para hacer posible las modificaciones al triciclo.