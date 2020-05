Toca esperar para competir en Tokio 2020

Sus marcas iban mejorando y todo apuntaba a que estaría en Tokio 2020, pero al sonorense Zaith Flores la contingencia por el Covid-19 le impidió amarrar su boleto a la justa mundial.

Un día antes del certamen clasificatorio qué tal vez ya lo tuviera con su boleto en mano rumbo a tierras niponas, Zaith se enteró que la competencia se había suspendido, por lo que ahora toda la metodología se reconfigurará.

Yo estaba entrenando un día antes de la competencia y me tocó hacer un chequeo de lanzamientos y me emocioné porque había subido mi marca, estaba en buena distancia y cuando llegué a mi casa me avisaron mediante un correo y mensaje del entrenador diciéndome que se había pospuesto”, destacó.

Hace menos de un año, en Lima, el hermosillense se colgó la presea de bronce en los Parapanamericanos en el lanzamiento de jabalina, y tras obtener este resultado se dio cuenta que podría luchar por seguir escalando peldaños en su carrera.

“La verdad me siento bien, siento que puedo llegar a estar ahí en unos Paralimpicos, porque mis marcas han estado subiendo gracias al trabajo mío y de mi entrenador y la verdad ahorita, con la marca que di en Lima estoy en el noveno lugar a nivel mundo.

“Y con la marca que he estado subiendo me puedo posicionar, a nivel mundial, hasta en el sexto lugar, quinto, peleando en esos lugares y aspirando por llegar primero a Tokio y luego al podio y lograr una medalla”, explicó.

Sin embargo, el sonorense tiene claro que las cosas tienen que llegar poco a poco y ahora lo que toca es esperar que todo pase para volver a armar un plan de trabajo que le permita hacerse de boleto a los que serían sus primeros Juegos Paralímpicos.

“Lo principal es estar enfocado 100% y no perder la fe, porque eso me puede llevar a dejar de entrenar, y prefiero seguir entrenando y que sea lo que Dios quiera para llegar a ese evento porque aún no se sabe la fecha de los selectivos”, comentó.