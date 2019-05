Tienen un mes sin agua en El Saneal

EL SANEAL, Navojoa.- Habitantes de la comunidad de El Saneal, en la comisaría de Bacabachi, advirtieron que se manifestarán en las oficinas del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), pues tienen un mes sin servicio.



Baltazar Mendívil señaló que los residentes de la población se están organizando para manifestarse, ya que debido a la falta de agua los estudiantes de primaria y secundaria no cumplen con el horario completo de clases.



"Dicen que es una falla en el motor de la bomba, ayer los vecinos tuvieron una reunión para ver qué se va a hacer, ocupamos una solución inmediata", añadió.



Ramona Gil Teo dijo que desde hace a dos semanas autoridades del Oomapasn los empezó a apoyar llevándoles agua en pipas, pero que no es suficiente.



"Se me están secando mis matitas de limón, se me están cayendo y nadie hace nada, la pipa ya está viniendo, pero una vez a la semana y tenemos que hacer rendir el agua porque no alcanza definitivamente", mencionó.



Citlaly Barrios Aguirre, directora de la Telesecundaria 98 de El Saneal, apuntó que 50 alumnos están sin poder utilizar los sanitarios por falta de agua.



"Estamos dejando salir a los estudiantes a las 11 de la mañana porque no pueden estar tantas horas sin usar el baño", agregó, "nosotros como maestros hacemos el sacrificio de aguantarnos, pero hay muchos niños que no pueden".



En el caso de la primaria acuden unos 100 alumnos y al preescolar poco más de 50 pequeños, apuntó.



"Hacemos un llamado a la autoridad para que nos atiendan lo más pronto posible, el agua es algo vital y más en las escuelas, los niños sufren las consecuencias, y toda la comunidad en general está batallando", enfatizó.



Autoridades de Oomapasn informaron que el problema es una falla en el motor de la bomba, pero que han surtido agua mediante pipas.