Tienen en la Procuraduría equipo multidisciplinario en caso de menores

HERMOSILLO, Sonora.- La Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de catalogar el tipo de maltrato que sufrió el menor, tiene un equipo multidisciplinario que busca identificar los derechos humanos que fueron vulnerados.



"Por ejemplo, puede ser exista un caso de maltrato físico, omisión de cuidado o negligencia, pero también ese niño a lo mejor no tenía un acta de nacimiento; entonces también tiene derecho a que su identidad no sea vulnerada", agregó Wenceslao Cota Amador.



Otros derechos humanos de los niños, indicó, es el derecho de vivir en familia, el tener salud, tener educación, el vivir en un sano desarrollo, el derecho a la identidad, a la prioridad, el derecho al descanso y el esparcimiento, a la certeza jurídica, a la intimidad, entre otros.



El funcionario aclaró que la responsabilidad de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Sonora es garantizar que los derechos humanos de los menores no se encuentren en riesgo y gestionar la restitución de sus derechos.



"La Procuraduría de Protección tiene la responsabilidad de buscar el mayor interés para los niños y en segundo lugar, la no separación de la familia.



"Esto es muy importante", recalcó, "porque también los niños, desde el momento en que los separas para incluirlos de manera temporal en una casa de asistencia social, el no estar con sus familias también representa una situación de vulneración emocional".



Señaló que entre los municipios que reciben más casos de vulneración de los derechos humanos de los niños está Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Cananea, Caborca, Puerto Peñasco, Guaymas y, en menor cantidad, Magdalena.