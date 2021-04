Tiene joven gran gesto con un adulto mayor

HUATABAMPO.- Sentado a la intemperie, sufriendo por el calor, sediento y sin poder vender sus manualidades, se encontraba afuera de un supermercado de esta ciudad un adulto mayor cuando recibió por parte de un desconocido un gesto de nobleza.

Eran las 15:00 horas, el Sol arreciaba y Sergio Daniel Miranda, un joven de 21 años, quien trabaja en un supermercado salió de su turno y vio a un adulto mayor sufriendo por el calor, a lo que no quiso ser apático y le regaló un raspado.

Ahí estaba el señor, haciendo sus crucecitas de palma y me dio tristeza, yo no traía feria, sólo la tarjeta, pero me regresé y le compré un raspado”, narró, “yo traía el casco de la moto puesto y le dije: ‘Quiere maestro’, si mi hijito, me respondió”.