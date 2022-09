Termogénicos pueden ser un peligro para tu salud

HERMOSILLO, Sonora.-El uso de productos termogénicos anunciados para bajar de peso pueden resultar peligrosos, por los efectos secundarios que provocan, advirtió el nutriólogo Juan Carlos Vásquez Jiménez.

“Lo que pasa que la gente siempre trata de buscar las soluciones más rápidas o fáciles para bajar de peso, pero es muy difícil llegar a pensar que una pastilla vaya a solucionar todo un problema de conducta y hábitos, sobre todo.

“Y el peligro de este tipo de productos como los tés, o suplementos termogénicos que se venden en redes sociales, es que no están regulados por entidades sanitarias competentes, y de hecho Cofepris ya tiene alerta sanitaria para muchos de ellos”, expuso.

En su caso, el nutriólogo afirmó haber tratado pacientes que llegaron a salas de urgencias por consumir productos milagro, que prometen a las personas hacerles bajar una cantidad excesiva de kilos en muy pocos meses.

LOS VENDEN SIN NINGÚN TIPO DE ETIQUETA O SELLO REGULATORIO

Todos ellos, dijo, los venden sin ningún tipo de etiqueta o sello regulatorio, por lo que las personas no son conscientes ni siquiera de que contienen.

“Los tés para bajar de peso, como Té Divina, el famoso Chupa panza, o el Piñalim, cuando los han revisado, se dan cuenta de que contiene componentes que no están avalados, ni son seguros para su consumo humano.

“Yo te puedo relatar de tres o cuatro casos que he tenido en consulta, de personas que me han dicho que terminaron en urgencias por consumir semillas de Brasil, que las venden en una bolsita muy austera y no es un producto etiquetado, envasado, mucho menos regulado por nada, y que puede producir arritmias cardiacas, diarreas, agitación, o problemas para dormir”, dijo.

Aparte del peligro que causa a la salud, la mayoría de los pacientes que los toman sufren un efecto rebote una vez que los dejan, lo que puede causarles un sobrepeso mayor al que ya tenían.

Vásquez Jiménez señaló que la obesidad no es algo que se solucione con medicamentos o productos milagros, sino con constancia y una correcta asesoría nutricional, por lo cual es necesario dejar de buscar este tipo de soluciones.