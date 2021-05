Terminada la vacunación contra Covid a maestros se analiza plan piloto de regreso a clases presenciales en 50 escuelas: SEC

HERMOSILLO.-Después de calificar como un éxito el programa de vacunación contra Covid-19 al personal del sistema educativo del estado de Sonora, el secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, indicó que el siguiente paso es programar el regreso seguro, gradual, parcial y ordenado a clases presenciales en acuerdo con madres y padres de familia.

El titular de la SEC supervisó junto con Rafael Sánchez Andrade, representante de Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública y de Jorge Armando Gómez representante de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, las sedes de Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa, donde constató que las actividades se realizan de acuerdo a lo planeado.

Una vez que el personal vacunado adquiera la inmunidad, estamos planeando dos acciones concretas que son el retomar algunas actividades en las escuelas no necesariamente con alumnos y seleccionar un universo de 50 escuelas en las que podamos hacer un pilotaje en donde sí acudan niños, pero muy reducidos los grupos para revisar y monitorear la aplicación de los protocolos de seguridad de salud que nos está autorizando precisamente las autoridades de salud”, precisó.

Guerrero González recordó que hace unos días la Gobernadora Claudia Pavlovich como Presidenta de la Conago sostuvo una reunión con los gobernadores y la Secretaria de Educación, Delfina Gómez, en la que se revisó una propuesta hecha por la Secretaría de Educación para un regreso gradual, ordenado, parcial y seguro a las actividades académicas.

Regreso a clases en agosto

El secretario de Educación y Cultura en Sonora estimó que este pilotaje se puede concretar en el mes de junio y estar en condiciones de regresar a clases presenciales al inicio del próximo ciclo escolar, es decir, en agosto próximo.

“En ese monitoreo tenemos que identificar la corresponsabilidad de toda la comunidad escolar para el cumplimiento de estos protocolos, cumplidas estas etapas se configura la posibilidad de un regreso gradual, ordenado, pero desde luego cuidando estrictamente los protocolos de salud y que no generemos un brote a modo de contagios y que nos cierren nuevamente las puertas”, subrayó.

Maestros se vacunan contra la Covid en Nogales.

En el recorrido por las sedes de vacunación, Guerrero González agradeció el entusiasmo, la participación y el compromiso del personal del sistema educativo del estado de Sonora por acudir a vacunarse el día y la hora acordada.

“Qué bueno que estén aquí, la verdad es que estamos muy emocionados de que vamos a revivir las actividades en nuestras escuelas, con la gradualidad, la prudencia y los cuidados que todos debemos de seguir”, indicó.

En todas las sedes, el titular de la SEC y sus acompañantes recorrieron las áreas de espera, registro, aplicación, observación e incidencias, constatando que las actividades se realizaban de acuerdo a lo planeado.

“Vamos a ir construyendo lo que sigue, no nos vamos a adelantar, no vamos a poner en riesgo lo que hemos ganado en esta materia y no vamos a poner en riesgo a nuestras comunidades escolares”, subrayó.

El secretario de Educación y Cultura agradeció al personal educativo de las sedes, a los miembros del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Salud, Issste, Isssteson, IMSS y Cruz Roja, por su participación en esta jornada de vacunación que inició el martes 11 y terminará el 14 de mayo.

Rafael Sánchez Andrade, representante de Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública manifestó que esta jornada de vacunación es un momento de esperanza en ese ansiado regreso a clases que han esperado durante más de un año.

La vacuna, dijo, es uno de los requisitos, pero además deben de cumplirse el que la entidad esté en semáforo verde y que los padres y madres de familia lleven a sus hijas e hijos a las escuelas de manera voluntaria.

Hizo el llamado para que todos continúen haciendo las actividades que sean pertinentes realizar para tener un regreso a clases gradual y progresivo, “este es un gran momento para Sonora, para el magisterio, para ustedes”, enfatizó.

Personal del sistema educativo de Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa se mostraron contentos por recibir la vacuna, señalaron que el proceso se desarrolló de forma ágil y que es un gran avance hacia el regreso de las clases presenciales.