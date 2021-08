Termina Renasi a la cabeza en Torneo Streetball HMO

Luego de ocho jornadas de rol regular en el Torneo de Basquetbol Streetball HMO, los doce equipos que disputarán el título fueron instalados en sus respectivas llaves de playoffs; donde Renasi, Burger Factory, Buras y Bodoquitos avanzaron de manera directa a los cuartos de final.

Renasi cerró con un triunfo por 62-31 sobre MMP y un empate 66-66 ante Miranda Señalamientos, con lo que finalizó como el líder del standing con marca de 12-1 y ahora tendrá que esperar por el ganador entre Raiders y la misma quinteta de Miranda Señalamientos.

Bruno Grijalva aportó 33 puntos entre ambos juegos y se consolidó como el segundo mejor canastero de la temporada con un total de 256; sólo por detrás de Max Moreno (Cracks), quien tuvo 291 unidades.

En duelo de contendientes por el título, Burger Factory se impuso 56-53 a Bodoquitos de la mano de José Encinas (33 puntos y 5 triples) y Darío Ten (13 y 2); al tiempo que Ricardo Maquinay (20 y 2), Emanuel Palma (16) y Carlos Kabata (11) destacaron por los caídos.

El conjunto de Buras cayó 51-65 frente a Raiders pero derrotó 63-56 a Guerreros, lo cual lo mantuvo en la tercera posición de la clasificación y evitó que tuvieran que disputar la fase de repechaje.

PLAYOFFS

Primera Ronda

Raiders vs. Miranda Señalamientos

Cracks vs. Arañas

Lorenia Valles vs. Guerreros

Maxx Tires vs. Brothers

En Cuartos de Final

Renasi

Bodoquitos

Burger Factory

Buras