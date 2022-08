Tendrán Cimarrones nuevas luminarias y equipo femenil: Juan Pablo Rojo

El estadio Héroe de Nacozari contará con nuevas luminarias a finales de año y albergará a un equipo profesional de futbol femenil próximamente, como parte del proceso de certificación que Cimarrones de Sonora busca realizar para poder acceder a la Liga MX, afirmó este lunes el presidente del club, Juan Pablo Rojo.

Además, el mismo directivo comentó que ya cuentan con un terreno de 10 hectáreas donde pretenden construir su propio complejo deportivo, y de esta forma cumplir con los requerimientos que el circuito de Primera División exigirá cuando el ascenso vuelva a estar disponible para los conjuntos que juegan en la Liga Expansión MX.

“Algo más a corto plazo va a ser el tema de las luminarias del estadio; eso nos va a ayudar al tema de la certificación. Ya presentamos el proyecto con nuestros amigos de Codeson y correspondientemente al Gobierno del Estado; esperamos tener eso, si no es en los últimos días del año, el primer mes del 2023.

“El tema de las luminarias es un tema de luxes, te piden 800 luxes, y desafortunadamente, por la tecnología que tienen esas luminarias, y por la edad, han empezado a fallar, han perdido intensidad. Ya lo sano, lo correcto, para asegurar una permanencia a futuro, es cambiarlas a unas led”, explicó.

Dentro del cuaderno de cargos que la Liga MX pide a sus equipos participantes están temas de infraestructura en el estadio y sus instalaciones, pero también la tenencia de distintos planteles con límite de edad, incluyendo la rama femenil.

“Del femenil, desde hace dos o tres años tengo el logo, tengo la camiseta, tengo patrocinadores que ya me dijeron que se quieren sumar; lo que no encuentro es el foro competitivo, porque sería muy cómodo agarrar un equipo local de carácter universitario o semi amateur y ponerles las camisetas, pero el día en que de verdad lleguemos a la Primera no podremos hacer una migración de esas chicas.

“Yo tengo en el radar que en los próximos dos o tres años tengo que tener al primer equipo femenil en Sonora, que resulta ser de futbol; entonces, si haces algo semi pro o amateur le quitas peso al tema del primer equipo profesional femenil, puede resultar algo ‘patito’, y no quiero que sea así”, expresó el presidente.

Juan Pablo Rojo estuvo presente esta mañana en el Primer Encuentro con Medios de Cimarrones de Sonora, donde también tuvieron participación los directores de las áreas de Comunicación, Negocios, Deportes y Fuerzas Básicas del club.