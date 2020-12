Temperaturas de hasta -7 grados se esperan en algunos municipios de Sonora: Protección Civil

HERMOSILLO.- Temperaturas mínimas de hasta -7 grados, con vientos moderados se esperan en los municipios de la zona serrana de Sonora y del Norte del Estado, producto de un canal de baja presión.

A través de un comunicado de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se advirtió que en el Norte del Estado se prevén valores de entre -7 y -1 grado en el Norte de la entidad, mientras que en la zona serrana podrían ser de -4 grados.

Debido a esto, autoridades hicieron un llamado a la población a protegerse y brindar cuidados, principalmente a personas adultas mayores y población infantil, además de evitar el uso de baseros en el interior de las viviendas.

También se recomendó no sobrecargar contactos eléctricos; apagar fogatas al aire libre en su totalidad; utilizar gorro y bufanda; no respirar aire frío; usar crema corporal; tomar líquidos en abundancia y consumir frutas y verduras que contengan vitaminas A y C.

Las bajas temperaturas durante las noches y madrugadas en toda la entidad, con heladas en el Norte y Noreste continuarán, debido a los efectos de la masa de aire frío del extremo Noroeste del frente frío número 18.

También se debe a los efectos periféricos de la Segunda Tormenta Invernal de la temporada, que está sobre el Noreste de Sonora y la corriente en chorro polar, efectos meteorológicos que podrían ocasionar vientos ligaros con rachas fuertes de viento, según información de la Coordinación Estatal de Protección Civil.