¿Te ofrecen trabajo por WhatsApp sin tenerte como contacto? Podrían robar tu información con un clic

HERMOSILLO, Sonora.- Mantenerse informado sobre la ingeniería social y los nuevos modos de operación de los delincuentes cibernéticos es la principal herramienta para prevenir ser víctima de fraudes y extorsiones, informó José Montaño, encargado de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora.

El funcionario explicó que la ingeniería social es un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para engañar a los usuarios a fin de que envíen datos confidenciales, infecten sus dispositivos con malware o abran enlaces a sitios infectados.

“Los cibercriminales aprovechan la falta de información de los usuarios para lograr sus objetivos, por ello, es importante antes de realizar cualquier trámite revisar la veracidad de la información, ya que todo puede empezar con un simple clic", precisó.

Roban información con un simple clic

Destacó entre las principales estrategias de la ingeniería social que pueden llegar a las y los usuarios son correos electrónicos, mensajes, publicidad o búsquedas en navegadores donde se encuentran las suscripciones gratuitas, mismas que pueden tener códigos maliciosos; comunicados falsos que utilizan información de interés para confundir; correos alarmantes para obtener información personal y financiera; SPAM o correos desconocidos con archivos maliciosos, o bien, ofertas atractivas que suelen ser irreales y se usan para robar datos y cometer fraude; páginas falsas; servicios gratuitos (SMiShing) y SMS Phishing que ofrecen premios al entrar a una liga.

Para protegerse de ciberataques con ingeniería social, el especialista en el tema recomendó desconfiar de publicaciones que son demasiado buenas para ser verdad, no abrir enlaces sospechosos de personas que no se tengan en los contactos, evitar compartir códigos de seguridad, mantener redes sociales privadas, instalar aplicaciones directamente desde tiendas oficiales, no descargar archivos con extensiones que se desconozcan, evitar compartir información sin verificar y, principalmente, emplear un antivirus que debe mantenerse actualizado.

Para asesoría personalizada, invitó a comunicarse al correo electrónico sspsonora@sonora.gob.mx o al teléfono 800 772 4237, así como mantenerse informado a través de las redes sociales de @cibersonora.