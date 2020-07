Tapetes sanitizantes son efectivos en clínicas u hospitales donde virus y bacterias se mantienen activos: Médico Alberto Monteverde

HEROMOSILLO, Sonora.- Los tapetes sanitizantes son efectivos en clínicas u hospitales donde los virus y bacterias se mantienen de manera activa en las superficies, ya que en casas y negocios la posibilidad de contagio a través del suelo es muy mínima, indicó el médico internista con especialidad en alergología, Alberto Monteverde Maldonado.

Un tapete sanitizante tendría función en los hospitales, ya que si una persona entra a un área de Covid, donde hay gran cantidad de virus y bacterias que caen al suelo en lugares refrigerados, es muy posible que efectivamente se traiga el virus en el zapato".

"Pero si cualquier otra persona sale y llega a pisar, por casualidad, el virus en la calle, al pisar el pavimento de Hermosillo a las 3 de la tarde pierde toda viabilidad el patógeno. Es decir, lo pueden utilizar en un momento determinado como un método preventivo, pero no es algo que sea urgente el desinfectar los zapatos, porque el virus no se infecta a través de los pies, si no de la vía área, tendrías que lamer el suelo para poder tomarlo de ahí", señaló.

Monteverde Maldonado expuso que el principal producto para sanitizar, pero también el menos tomado en cuenta, es el jabón y el agua, ya que con un lavado de manos constante, la posibilidad de contagio se reduce de manera significativa.

"El producto más importante es el agua y jabón, lavándose las manos de forma frecuente, es decir, por lo menos 10 veces al día, se ha comprobado con estudios científicos que el número de infecciones tanto virales como bacterianas se reduce bastante".

Continuó: " El segundo producto que pondría yo en orden de importancia es el gel con alcohol, porque si tocamos algún objeto en que una persona haya tosido o hablado cerca como un celular, o control remoto, el virus pasa a las manos en forma de fómites, y si no hay donde lavarse las manos cerca, el gel sanitizante ayuda a que se eliminen las partículas contaminantes que quedaron en las extremidades".

En cuanto a los productos sanitizantes como sprays, toallas desinfectantes, cloro, u otro tipo de fórmulas, Monteverde señaló que es recomendable usarlas como un complemento de las primeras dos opciones, ya que si bien eliminan al virus, lo importante es no tener este en las manos.