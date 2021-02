¿También tú, Cupido?, estiman cueste hasta 2 mil 440 pesos festejar Día del Amor y la Amistad

HERMOSILLO, Sonora.- ¿Ya compraste el regalo que le darás a tu media naranja este 14 de febrero?, y en ocasiones no es solo el regalo, sino que además el festejo puede incluir una comida o un pastel, pues celebrar el amor saldrá más caro este año.



La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) estima que en el País, el costo de la celebración tendrá un costo 26% superior, en promedio, que en el año anterior.



Es decir, más o menos, deberás desembolsar en promedio 2 mil 440 pesos para festejar a San Valentín.



Esta celebración, al igual que las recientes, se verá afectada por las restricciones de la pandemia y por la caída del poder adquisitivo.



Regalemos amor

Sumemos al costo humano y económico de la pandemia el de la salud emocional; el distanciamiento ha erosionado las relaciones humanas y el aislamiento tiende a aumentarlas. Convirtamos la celebración del Día del Amor y la Amistad en un bálsamo que ayude a sanar estas heridas emocionales”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec.



Este 14 de febrero el virus Covid-19, agregó, nos obsequia el mejor de los presentes, la oportunidad de autocriticar nuestro estilo de vida, no tan solo en lo material y económico, sino también, en nuestra condición emocional.



Llamó a no sentirse derrotados por no contar con los recursos suficientes para celebrar de una manera tradicional el Día del Amor y la Amistad; porque el poder adquisitivo esta minado, pero nuestros corazones no.

¡Que caro el amor!

En 2021 pagaremos en promedio un 26% más que en el 2020.

Ramillete de flores que en el año pasado nos costó 100 pesos, ahora lo pagaremos en $120.

Un globo metálico decorado e inflado con helio, de $80 a 110 pesos.

Una caja de chocolates de 125 grs., de $40 a 50 pesos.

Un peluche chico de oso con corazón de $180 a 210 pesos.

Un pastel para 6-8 personas de $200 a 300 pesos.

Una comida para 2 personas de $240 a 290 pesos.