Sutsag no descarta ir a huelga

GUAYMAS, Sonora.- El emplazamiento a huelga de trabajo no ha sido descartado por el Sutsag, dado a que autoridades municipales se niegan a reconocer a 42 compañeros como miembros del sindicato y constantemente doce de ellos sufren acoso laboral, apuntó Martín Rigoberto Ríos Quintero.



El líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guaymas subrayó que se mantienen a la espera de que el Tribunal de Justicia Administrativa notifique al Municipio sobre la demanda que interpusieron para buscar el reconocimiento de los 42 agremiados, para determinar si se van a huelga o no.



Señaló que en 15 días se reunirá con la Federación Estatal de Sindicatos para discutir esta problemática que enfrentan los sindicalizados en el Ayuntamiento de Guaymas y después informarán los resultados a los adeptos para determinar si estallan la huelga.



"Sabemos que la alcaldesa (Sara Valle Dessens) está muy ocupada, que tiene muchos problemas en la comunidad de alumbrado público, calles, drenaje, y otros, que por eso no responde a los documentos que hemos enviado", externó.



En los últimos meses, denunció, doce empleados, entre hombres y mujeres, se han quejado del trato inadecuado que les brindan sus jefes inmediatos en la dependencias de Servicios Públicos Municipales, Tesorería, Acción Cívica, Relaciones Exteriores y Catastro.





No han notificado



La secretaria del Ayuntamiento, Jazmín Gómez Lizárraga, aseguró que aunque les han informado que el Municipio fue demandado ante el Tribunal de Justicia Administrativo, no han sido notificados ni tampoco la han encontrado, al igual que el emplazamiento a huelga.



"Nosotros hemos tenido diferentes reuniones con el sindicato (Sutsag) después del 1 de mayo y hemos avanzando en diferentes temas, ellos optaron por demandar en el Tribunal, donde hemos checado y no tenemos ninguna demanda, estaba el tema de emplazamiento y tampoco tenemos nada", puntualizó.