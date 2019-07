Suspenden labores trabajadores de la CEA por falta de material

Guaymas.- Por el Incumplimientos en la entrega de materiales, herramientas básicas y equipo de seguridad para realizar las actividades diarias, trabajadores del sindicato de la CTM de la CEA realizan un paro de labores en la oficina principal.

Alrededor de 50 trabajadores del turno de la mañana, de diferentes áreas operativas del organismo operador y drenaje del municipio de Guaymas, se apostaron a las afueras de sus oficinas con cartulinas, exigiéndole al administrador, Roberto Romano Terrazas, el suministro de herramientas y materiales para las reparaciones de fugas y reconexiones, así como equipos de seguridad.

No nos entregan los materiales ni el equipo necesario para hacer bien nuestro trabajo, y es a nosotros a los que la ciudadanía reclama, hay ocasiones que las cuadrillas tienen que estar paradas, sin hacer nada porque no llegaron los materiales o los equipos no sirven, haciéndonos quedar más con las usuarios”, sostuvo Álvaro Rodela, Secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato, que aglomera a 128 trabajadores de campo de la CEA.