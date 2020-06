Supera Cajeme en número de casos Covid a SLRC

CIUDAD OBREGÓN.- Con 60 nuevos casos de Covid-19 confirmados en un día en Cajeme, este Municipio ya contabiliza un total de 497 y superó en el segundo lugar a San Luis Río Colorado (463), sólo por debajo de Hermosillo, que registra 851.



De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por la Secretaría de Salud, los 60 casos confirmados ayer en Cajeme son la cantidad más alta para una jornada en un solo municipio, dejando atrás los 58 que se diagnosticaron en Hermosillo el 30 de mayo.



El secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri, señaló que entre los 143 pacientes confirmados ayer por prueba PCR hay 21 trabajadores de salud que dieron positivo, y se distribuyen en Hermosillo (7), Cajeme (6), Navojoa (2) y Agua Prieta (2), además de Bácum, Nogales, San Luis Río Colorado y Cananea, que sumaron un caso cada uno.



Se mantienen, dijo el funcionario estatal, 33 contagios en pacientes pediátricos y 21 en mujeres embarazadas.



LAS CAMAS



Refirió que el Estado cuenta con 431 camas especiales para pacientes Covid-19 y más de 500 ventiladores, así como más de 10 centros centinela y los hospitales reconvertidos a centros Covid, pero que los ciudadanos deben hacer su parte y no exponerse a ser contagiados.



“Tenemos que aprender a vivir con este virus, pero también tenemos que aprender a cuidarnos, a protegernos, a ser responsables de lo que hacemos y dejamos de hacer”, enfatizó en su mensaje diario a través de redes sociales.



Expuso que si la decisión hubiera estado en sus manos, “hubiera sido más estricto con las medidas de confinamiento”, pero que ante el decreto del Gobierno federal lo que sigue es no bajar la guardia y continuar con las medidas como distancia social, lavado de manos y uso de cubrebocas.



“Abrir no quiere decir que todo mundo puede salir a la calle, abrir no quiere decir que ya hay una vacuna, abrir no quiere decir que el peligro ya pasó o que el Covid-19 ya se fue”, puntualizó.

Personal del Ayuntamiento de Hermosillo sanitiza las paradas de camiones ubicadas por el bulevar Enrique Mazón.



ESTÁ EN SU MÁXIMO NIVEL: LÓPEZ-GATELL

México se encuentra en el nivel de máximo de intensidad en la pandemia de Covid-19, alertó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud.



“La epidemia de Covid sigue. Efectivamente alguien mencionó que está en el máximo nivel, fui yo. Está en su máximo nivel de intensidad”, dijo.



El funcionario federal explicó que en la reunión virtual con los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México sostenida ayer, les hizo saber que la epidemia de Covid-19 continúa.

“Se ve una tendencia sostenida a disminuir, pero todavía la velocidad de reducción no es totalmente clara. La cantidad de casos que se observan en este momento superan a lo que se proyectó para el descenso”, explicó.

POR SHAILA ROSAGEL



DEFUNCIONES POR MUNICIPIO



Desde el 4 de abril, cuando se confirmó el primer fallecimiento, se han registrado en total 224 decesos por Covid-19 en Sonora.

Los primeros...

SLRC: 62.

Cajeme: 43.

Hermosillo: 31.

Nogales: 29.

Navojoa: 17.

Caborca: 10.

Guaymas: 9.

Huatabampo: 4.

Magdalena: 4.