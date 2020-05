Suman mil 501 casos confirmados y 109 decesos por Covid-19 en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Una docena de muertos por Covid-19 registró hoy Sonora y contaron 91 nuevos casos de personas infectadas, en total suman 109 fallecidos por el virus y reportan mil 501 casos de infectados, anunció Enrique Clausen.

En la última semana los contagios en Sonora pasaron de 905 personas confirmados a mil 501 y los números de fallecidos aumentaron de 68 defunciones totales a 109 personas.

El Secretario de Salud informó que los fallecimientos que se anunciaron hoy ocurrieron en 7 mujeres y 5 hombres, iniciaron síntomas entre 17 de abril y 17 de mayo, fallecieron entre el 17 y el 23 de mayo, su edad oscilaba entre 52 y 86 años.

Respecto a la institución médica IMSS atendió 6, Secretaria de Salud 4, Issste 2 y corresponden a los siguientes municipios Nogales 4, Cajeme 4, Agua Prieta, Navojoa, Guaymas y Hermosillo con 1 cada uno.

Se acumulan 109 fallecidos y mil 501 en total de contagiados con los casos confirmados.

Los 91 casos de contagios registrados el día de hoy ocurrieron en 48 mujeres y 43 hombres, en personas que oscilan entre los 19 y 84 años.

Se distribuyen por municipios de la siguiente manera: Hermosillo 31, Cajeme 23; San Luis Río Colorado 9; Nogales 8; Caborca y Guaymas con 5 cada uno; Benito Juárez 4; Bácum 2; Navojoa, Puerto Peñasco, Agua Prieta y Magdalena 1 cada uno.

De los nuevos casos de coronavirus 22 ocurrieron en trabajadores de la salud, se distribuyen de la siguiente manera: Hermosillo 8; Cajeme 7; Nogales 2; Caborca, Magdalena, San Luis Río Colorado, Bácum y Guaymas con 1 cada uno.

Se tiene el primer hospital con sobrecupo por pacientes por Covid-19, este es un llamado de alerta que espera no haga reaccionar en especial a los escépticos solo porque no conocen a nadie que le haya dado a esta enfermedad o porque no les ha dado a ellos.

“No es una noticia agradable en ningún sentido, pero como siempre te he dicho, yo no te voy a ocultar nada por desagradable o preocupante que sea, esta noticia es un llamado de alerta que espero nos haga reaccionar a todos en la dirección correcta”, dijo.

La solidaridad es la cura y el no trabajar en equipo puede matar, mientras no haya vacuna debemos ser solidarios para salvarnos, comentó.

Hay 2 vacunas desarrolladas en Estados Unidos, 3 en China y 1 en Reyno Unido, las investigaciones son sorprendentes, apuntó, se encuentran en la fase de humanos y han dado buenos resultados porque provocan inmunidad ante la infección.

Sin embargo podría estar en uso público hasta septiembre y noviembre del año que entra porque debe de dar un cuidadoso seguimiento a las personas que han sido vacunadas para asegurar que son exitosas ante la Covid-19 y no salga más grave el remedio que la enfermedad.