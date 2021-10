Suman Naranjeros de Hermosillo a relevista Jeff Singer

Tras la suspensión de cinco juegos de Jack Weisenburger por la utilización de una sustancia prohibida en el juego del viernes ante Cañeros de Los Mochis, los Naranjeros de Hermosillo anunciaron este martes la incorporación del lanzador relevista Jeff Singer.

También de nacionalidad estadounidense, el nuevo serpentinero que fue incluido ayer en el roster del equipo hermosillense viene de jugar con la sucursal Triple A de los Filis de Filadelfia; organización a la que pertenece desde 2016.

“Estoy extrañado, la verdad, de que no tenga la información de lo que se hizo, por lo regular no me corresponde a mí dar el veredicto, pero sí, él tuvo una sanción. Al estar expulsado, y comprobado de que su guante traía sustancias extrañas, él es acreedor a una suspensión.

“Está suspendido por la Liga, pero está en el roster por cuestiones de no perder días cuando se cumplan sus días de suspensión; esa es la razón por la cual lo seguimos manteniendo en el roster, aun cuando está suspendido por la Liga”, comentaba el manager Juan Navarrete el domingo pasado sobre Weisenburger.

¡BIENVENIDO A NARANJEROS @Singsing2424! ��



El estaounidense se suma a nuestro equipo para reforzar el pitcheo de relevo. ��



Más información en �� https://t.co/n9XLnMLwLJ#OrangePower ����⚾ pic.twitter.com/40CM70cQBj — Naranjeros de Hermosillo (@ClubNaranjeros) October 13, 2021

Singer cuenta además con experiencia en el beisbol invernal, una vez que jugó en la campaña 2018-19 con los Gigantes del Cibao en República Dominicana y en la 2019-2020 con los Cangrejeros de Santurce en la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico.

En su paso por las sucursales de Filadelfia, el zurdo ha logrado 42 salvamentos y 18 triunfos en 202 juegos, con 272 innings y un tercio lanzados, sumando 320 ponches y dejando una efectividad de 3.25.

Este 2021, con los Lehigh Valley IronPigs, tuvo marca de 3-3 con 4.75 en porcentaje de carreras limpias en 44 juegos, lanzando 53 entradas; obtuvo 3 salvamentos y ponchó a 67 rivales.

Jeffrey Singer

Edad: 28 años

De: Filadelfia, Pensilvania

Posición: Pitcher relevista

Lanza: Zurdo

Batea: Zurdo

Organización: Filis de Filadelfia