Suma Sonora dos bronces en taekwondo de Nacionales Conade

Los sonorenses Édgar Tánori y Jesús Marlon González consiguieron medallas de bronce en el taekwondo de los Juegos Nacionales Conade 2022, que tuvo por sede a Culiacán, Sinaloa.

González tuvo dos peleas; ganó la primera a un rival de Michoacán, pero enseguida cayó ante un adversario de Nuevo León, para quedarse con el tercer lugar de la categoría 18-20 años en 58 kilos.

“Me complicó el evento una lesión que traigo en la clavícula, que surgió en un Panamericano en Cuba; ese torneo fue hace un mes y no he podido recuperarme al 100%, eso afectó mi rendimiento.

“No era el resultado que yo esperaba, porque iba por el oro, pero no se pudo, en gran parte a la molestia, sin embargo, es una medalla en Nacionales Conade, ahora hay que seguir entrenando para lo que viene: Un Panamericano y un torneo federado en Aguascalientes”, comentó.

Los taekwondoínes sonorenses Édgar Tánori (en los 89 kilogramos) y Jesús Marlon González (54 kilos) consiguieron medallas de bronce en esa disciplina dentro de la categoría 18-20 años, que tuvo por sede a Culiacán, Sinaloa, dentro de los Nacionales Conade 2022. pic.twitter.com/ACb6yTdlYj — CODESON Oficial (@CODESONoficial) July 10, 2022

El caso de Tánori (18-20 años en 80 kilos) también fue parecido, ya que una lesión en la rodilla derecha lo mermó en su actuación, e inclusive estuvo peleando casi todo el torneo sólo con la pierna izquierda, pero aun así llegó a las semifinales.

“Además de que me resentí de la lesión, de la cual no he podido librarme desde hace como un mes, estaba algo cansado pues había competido en la Universiada Nacional, fueron dos situaciones adversas”, comentó.

“Competí con los tendones inflamados y al final solamente combatí con la pierna izquierda, traté de llevar las peleas tranquilo e inteligente, sin embargo, ya no pude seguir el ritmo de competencias. Abrí venciendo a un rival de la Ciudad de México y luego le gané a Durango, para caer ante Nayarit en las semifinales”, comentó.