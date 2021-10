Sulem Urbina y Tania García vencen a la báscula y suben mañana al ring

Sulem Urbina (51 kilos) y Tania Itzel García (50.100 kg) vencieron este martes a la báscula y dejaron todo listo para estelarizar la función de mañana por la noche en FairPlay Hermosillo, en un Miércoles de Boxeo que será transmitido en vivo por ESPN y que contará con seis peleas profesionales.

Este combate será a 8 rounds en peso Mosca, donde la hermosillense Urbina (12-2, 2 KO’s) buscará borrar sus últimas dos derrotas y demostrar que es una fuerte contendiente al título mundial cuando se mida a la mexiquense García (6-6, 0 KO’s).

El hermosillense Víctor “Spock” Méndez (30-4-2, 22 KO's) también aseguró su combate ante el veracruzano Miguel Ángel Rodríguez, mismo que será a 10 asaltos en la división Supergallo.

Otra de las peleas estelares será la que tendrá el guaymense Eduardo “Koreano” Ramírez (18-1-3, 12 KO’s) frente al sinaloense Alexis “Terrible” Ruiz, también a 10 rounds en Supergallo.

“La verdad me he sentido muy bien, estoy en un tiempo donde no tengo que perder el tiempo, tengo que estar activo. Este año ha sido muy bueno para mí, me he estado preparando muy duro, trabajando mucho, y yo creo que es el sacrificio que venimos haciendo.

“Espero ya después de esta pelea venga algo bueno, pero vamos a seguir trabajando para cuando la oportunidad llegue”, comentó Ramírez, quien buscará su quinta victoria en el año.

La cartelera la complementarán los duelos entre Alexis “Éxito” Bastar e Israel “Azulito” Ramírez, José “Langosta” López frente a Fidel “Sugar” Castro y Soldado Carbajal ante José “General” Careaga; todo a partir de las 18:00 horas.

Los boletos están a la venta en línea a través de la página de Superboletos.com, y de manera presencial en Coliseo Boxing Club, Innova Sports, Deportes Navarro y FairPlay Club.