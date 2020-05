Su hijo le dio la fuerza para enfrentar el Covid

HERMOSILLO, Sonora.- Aún cuando dos de sus compañeros dieron positivo a Covid-19, “María” se sentía tranquila, pues, aseguró, había tomado todas las medidas de cuidado para no contagiarse y ya había acudido a checarse.



“Yo estaba de descanso y tenía mi último día para poder regresar a mi trabajo”, relató, “y le marqué a mis superiores para informarles, y me dijeron que para evitar cualquier anomalía que fuera y me checara, pero me dijeron que no contaba con el cuadro y que no era necesario hacerme la prueba”, recordó.



Pero, cuando las pruebas de sus compañeros salieron positivos, a todos los elementos que tenían síntomas los aislaron en un hotel que fue designado como Centro Covid.



“La verdad al principio, cuando estábamos ahí, estaba confiada, porque ya me habían checado, había tomado mis medidas y dije: ‘No tengo por qué salir positivo’, pero aún tenía la compresión en el pecho y la dificultad para respirar, pero igual estuve calmada y dije: ‘No pasa nada’.



“Después pasó que al compañero lo internaron y nos dijeron que estaba muy delicado y era uno de los que habían salido positivo, entonces pues ya te empieza a dar la desesperación, la incertidumbre de qué pasará”, externó.



A los pocos días, “María” y sus demás compañeros fueron notificados de que el agente que había sido internado había fallecido, por lo que la incertidumbre se incrementó, ya que no sabían quiénes de los 17 que estaban aislados tenía coronavirus.



Tras recibir la noticia de que había sido contagiada, “María” comentó haber tomado la noticia con tranquilidad, ya que le alentabam su hijo de 5 años de edad y su familia.



“Mi niño está chiquito, tiene 5 años y me decía: ¡Mamá regrésate!, ¡Mamá, ya vente!, ¡Mamá , te extraño! Quiero que estés aquí conmigo. Yo ya estaba desesperada, quería salir para estar con él, entonces sí te entra una desesperación”.

“María”, elemento de la PESP.