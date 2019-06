Sonorenses añaden medallas en halterofilia de la Olimpiada Nacional

CHETUMAL, Quintana Roo.- Los pesistas sonorenses varoniles debutaron en las fases nacionales de Olimpiada y Campeonato Juvenil colgándose una decena de medallas en la penúltima jornada de acciones del levantamiento de pesas en la capital quintanarroense.



El saldo de preseas obtenidas este viernes en el Gimnasio del Cojudeq fue de una dorada por siete platas y cuatro bronces en la apertura de la competencia para hombres que inició con las categorías Sub 15 y Sub 17 dentro del programa de Olimpiada Nacional.



El metal dorado correspondió a Ángel Randú Amaya (Sub 15 en 39 kilogramos), además de dos platas, en tanto José Daniel Figueroa (Sub 15 en los 44) agregó terna de platas, Germán Medina (Sub 17 en más de 102) dos argentas y un tercero, mientras que Jesús Celaya (Sub 17 en los 55) atrapó los tres bronces de su categoría y división.



La medalla dorada de Ángel Randú Amaya fue tras ser el mejor en su competencia dentro del arranque (50) y agregó par de platas en envión (63) y total (113).



La terna de platas de José Daniel Figueroa las obtuvo luego de sopesar 64 en arranque y 83 en envión para una suma total de 147 kilogramos, mientras que Jesús Celaya consiguió los tres metales de color bronce pues levantó para 186.



ES BUENO SABER...



Hoy concluirá el levantamiento de pesas con la segunda y última fecha de pesistas varones en las categorías Sub 20 y Sub 23.Ángel Randú encabezó la cosecha sonorense con un oro y dos platas.