Sonorense Jesús Francisco Olguín destaca por investigación lingüistica

Su duda por conocer los mecanismos cognitivos que llevan a los seres humanos a producir el lenguaje en diferentes situaciones comunicativas, llevó al sonorense Jesús Francisco Olguín Martínez a estar en la lupa de científicos de todo el mundo.

El joven caborquense desde pequeño se le presentó la necesidad de saber por qué las personas hablaban diferentes lenguas y al egresar de la Licenciatura en Enseñanza de Inglés, en la Universidad de Sonora (Unison), decidió investigar los motivos.

Con el apoyo de la doctora Zarina Estrada Fernández, a quien considera su madre académica, estudió la maestría en Lingüística donde tuvo la oportunidad de darse a conocer con investigadores de Europa, Asia, Australia y Estados Unidos durante un simposio que realiza la Unison.

Por la calidad e innovación de su investigación sobre el análisis de los procesos cognitivos que son centrales en la producción del lenguaje en diferentes situaciones comunicativas le llovieron ofertas para que continuara su formación académica en diferentes partes del mundo.

“Presenté mi trabajo y se me acercaron bastantes investigadores que me dijeron ‘ven a estudiar con nosotros, nos interesa tu trabajo, vente formar con nosotros’. El proceso de selección no es fácil porque compites con alumnos de diferentes partes del mundo que tienen las mismas aspiraciones que tú”, subrayó.

Sus ganas de continuar adelante lo llevaron a aplicar para el doctorado en Oregón, Arizona, Santa Bárbara y Berkeley, en Estados Unidos, donde fue aceptado, pero finalmente optó por quedarse en la Universidad de Santa Bárbara, California, por el prestigio mundial que tiene.

El próximo viernes 15 de abril defenderá su tesis doctoral en el auditorio de la Universidad de Santa Bárbara frente a su familia, amigos y colegas, luego de 4 años 8 meses de preparación que incluyó 50 conferencias en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Grecia, Israel y Rumania.

También impartió 15 cursos en los diversos departamentos de la Universidad de Santa Bárbara, publicó nueve artículos en revistas reconocidas a nivel internacional y participó en proyectos internacionales con investigadores de universidades de Zúrich y Suiza.

Desde los 5 años empecé a estudiar y no ha parado, muchos me decían te vas a cansar mentalmente pero cuando se disfruta lo que haces se te va el tiempo y, más que nada he buscado el avance académico por encima de lo monetario porque pienso que eso a futuro va a llegar”, apuntó.

El doctoral tiene diferentes áreas, entre ellas el estudio de sonido, el significado de cómo los niños adquieren la lengua a temprana edad, aspectos socioculturales del lenguaje, lo que ha servido para emplearse en diferentes procesos.

La investigación utiliza muestras de lenguas habladas en todas partes del mundo y emplea métodos experimentales, cualitativos y cuantitativos (machine learning techniques).

En el año 2021, Jesús fue reconocido por la Sociedad Lingüística de América (LSA por sus siglas inglés), como un investigador a seguir en los próximos años por la calidad de su trabajo y eso lo ha motivado para continuar adelante en sus estudios sin descanso.

El sonorense ha logrado que los investigadores con los que trabaja como su mentor, el distinguido científico de la Academia de Ciencias Británicas, el doctor Bernard Comrie y los que tienen sus ojos puestos en él, se sientan orgullosos de lo que hace sin descanso.

En Estados Unidos un doctorado normalmente se termina en 8 años y él lo hizo en menos de 5 años, mientras escribía su tesis, publicaba e impartía más artículos y conferencias de lo que se hacen normalmente en esta etapa académica y además es maestro de licenciatura.

Olguín Martínez antes de terminar su doctorado recibió las primeras ofertas para concursar en la plaza de profesor investigador en la Universidad Estatal de Moscú, en Rusia y como investigador en la Humboldt-Universität en Berlín, Alemania.

La primera propuesta la rechazó por el conflicto bélico que enfrenta hoy día, pero compitió la plaza de investigador en la Universidad de Berlín con investigadores de Lingüística, Física, Química y Matemáticas, de escuelas como el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Berkeley, Oxford, Cambridge, Harvard y otras, resultando el ganador.

Mi ambición es seguir preparándome, irme a Europa, aceptar esa plaza seguir publicando para quedarme en ese puesto y en un futuro regresar a México, soy un ferviente abogado del joven sonorense, yo creo que hay mucho talento pero falta sensibilidad para poder detectar a esos talentos”, externó.

El consejo que le brinda a los jóvenes de Sonora es que sean rebeldes durante su preparación académica en el sentido de que lean más de lo que necesitan en clases porque los maestros no van a hacer todo el trabajo, dependerá de cada uno ir más allá y perseguir sus sueños.

“Lo que busco servir hasta cierto punto de inspiración de jóvenes que piensan que no es posible, pero sí es posible, cuando estaba en México planteaba lo que quería hacer y me decían maestros, se estudia eso, lo que quiero decir es que si tienen una idea que les parece insignificante que busquen en otras partes para poder llevar a cabo su sueño”, recomendó.

Para ocupar un lugar en la prestigiosa Universidad de Santa Bárbara, el joven de 31 años de edad no ocupó dinero, sino empeño, dedicación, esfuerzo, inteligencia y sobre todo capacidad intelectual, por ello les pide a los sonorenses que se preparen y busquen aterrizar sus metas.

En el futuro tiene contemplado centrarse en aspectos cognitivos vinculados al lenguaje pues su interés ahora es ver cómo los niños van a adquiriendo su lengua, las etapas que siguen para hacerlo y aunque parezca teoría sus investigaciones han servido para el procesamiento de textos en celulares.

SU TRAYECTORIA

• Nombre: Jesús Francisco Olguín Martínez

• Edad: 31 años

• Lugar de nacimiento: Caborca, Sonora

ESTUDIOS:

• Licenciatura en Enseñanza de Inglés por la Unison

• Maestría en Lingüística

• Doctorado por la Universidad de Santa Bárbara, California

SU TRABAJO ACADÉMICO:

• Ha impartido 50 conferencias en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Grecia, Israel y Rumania.

• También 15 cursos en los diversos departamentos de la Universidad de Santa Bárbara

• Publicó nueve artículos en revistas reconocidas a nivel internacional

• Participó en proyectos internacionales con investigadores de universidades de Zúrich y Suiza.

• En el año 2021 fue reconocido por la Sociedad Lingüística de América