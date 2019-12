Sonorense goleador en Nicaragua

El futbol lleva a todas partes y para el sonorense Carlos Félix Gámez la flecha apuntó hacia Centroamérica, donde ha brillado gracias a su olfato goleador.

Nicaragua es el país en el que el delantero cajemense ha destacado con los equipos Juventus y Managua FC, donde ya probó las mieles de ser campeón de goleo y actualmente pelea por el doblete y el boleto a la Liga de Campeones de Concacaf.

Después de ir escalando en Ligas Municipales a selecciones sonorenses, Carlos Félix inició su andar en el profesionalismo con el Monterrey, donde estuvo seis años en fuerzas básicas, Sub 20 y Ascenso, para después probar suerte con Murciélagos, en Segunda División y Ascenso, antes de que surgiera la oportunidad de ir a Nicaragua.

Un representante fue el que me trajo, ya ha traído a algunos jugadores mexicanos y todos han respondido de gran forma, le pidieron a un delantero y él me habló a mí y fue así como me dijo que había esa posibilidad.

"Uno viéndolo como trabajo, también siempre es un reto para cualquier futbolista salir de tu país a jugar esta linda profesión, lo quise aceptar y gracias a Dios se me dieron las cosas", indicó.

El proceso de adaptación no fue fácil para el sonorense, quien incluso tuvo que regresar a México por la crisis política que vivió ese país en 2018.

"El primer torneo batallé un poco, hice cinco seis goles nada más, el segundo torneo quedé campeón goleador. Debido a los problemas políticos el club (Juventus) no me renovó el contrato, en todo el país se vivía una inseguridad muy fuerte, fueron dos meses muy duros para el país y al club no le convenía tener gente extranjera arriesgando que pasara cualquier cosa".

Con la movilidad en el área y el juego aéreo como sus principales armas, Félix Gámez vive su mejor momento al marcar 10 tantos en el presente torneo, para su segundo cetro como mejor artillero, ahora con el Managua FC, equipo que acaba de coronarse en la Copa Nicaragua y que peleará el campeonato de liga contra el Real Estelí.

Y es que ni el clima húmedo y el calor a lo largo de todo el año ni las ganas de comerse un hot dog en su natal Obregón impiden que Carlos persiga sus sueños, sin importar a dónde lo lleve su profesión: El futbol.

Experiencia centroamericana

¿Cómo fue el proceso de adaptación?

Me costó un poco el primer torneo, es un clima muy húmedo, es calor todo el año, en alguna época llueve mucho; la humedad es como Obregón en tiempo de lluvia y que al día siguiente te sale el Sol y es una humedad tremenda. El estilo de juego también que es muy físico, a veces es muy rápido también.

¿Extrañas la comida de acá?

Lo que más extraño son los mariscos y los hot dogs, yo digo que es un pecado capital no comerlos tan seguido, yo estoy acostumbrado a comer los hot dogs de El Chinal, que es de mi gente. Aquí hice amistades con restaurantes mexicanos que trato de visitar y que me quitan un poco el antojo, pero a veces el comer o el sentirte en casa comiendo mariscos es lo que más extraño

¿Cuáles son tus metas a corto plazo?

Ahorita la principal es ganar el doblete para jugar la Liga de Concacaf, después acceder a la Concachampions, poder pelear con un equipo mexicano, de la MLS, porque ese torneo te da la posibilidad de ir al Mundial de Clubes, se ve una meta muy difícil, pero ya estando dentro del torneo en la cancha son once contra once.

¿Te gustaría volver a México?

Claro que me gustaría volver a México, pero en México últimamente ha sido muy complicado y más para un delantero mexicano el jugar allá por la cantidad de extranjeros que se permiten ahora, desde Liga de Ascenso hasta Primera División es exagerada la cantidad de extranjeros que hay. Pero tampoco me cierro a opciones de salir a otro país, a una liga quizá no de las top tres, algunas ligas de Europa o de otro continente.