Sonorense Pedro Campa peleará con Teófimo López en Las Vegas

Luego de 36 peleas en el boxeo profesional, el sonorense Pedro “La Roca” Campa tendrá la mejor oportunidad de catapultar su carrera este próximo 13 de agosto, cuando se enfrente al ex campeón mundial Teófimo López en Las Vegas, Nevada, en lo que será el primer combate del estadounidense en peso Superligero.

Así lo confirmó para EL IMPARCIAL el guaymense desde Los Ángeles, California, donde actualmente se encuentra realizando su preparación de cara a este duelo, que podría representar una vitrina para colocarse en la élite de la división de las 140 libras.

“Ya tenía dos meses entrenando ahí en Hermosillo. Hace como tres semanas me habló mi representante, que es de aquí de Los Ángeles, para decirme que se abrió la oportunidad de pelear con Teófimo López.

“Fue una sorpresa, la verdad, pero no me asustó que me dieran la oportunidad, yo de volada fui tajante y le dije que sí quería la pelea. Me dijo que iba a checar cómo estaban las condiciones, y pienso que fueron favorables, así que estamos listos para pelear”, explicó Campa.

El combate se dará después de un duro golpe para Teófimo López, quien perdió sus títulos Ligeros de la OMB, AMB y FIB en noviembre pasado ante el australiano George Kambosos Jr., lo que llevó al peleador de ascendencia hondureña a buscar mejor suerte una división más arriba.

“Por circunstancias ajenas a mí, no se me habían concretado peleas buenas acá en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando iba a pelear con el Chon Zepeda, se habló mucho de esa pelea y no se dio porque supuestamente la Comisión dijo que no me sentía apto para pelear; luego con Adrien Broner también, ese fue un problema de Covid que pasó”, señaló “La Roca”.

Con 30 años de edad, y un sólido récord de 34-1-1, 23 KO’s, el pupilo de Alfredo Caballero sabe que este es el momento preciso para demostrar que está listo para los reflectores internacionales, más allá de que la opinión pública vea a Teófimo López como un claro favorito.

“Me ponen como trámite para que él haga su entrada a la división de los Superligeros, pero yo estoy bien preparado, y voy a llegar mejor preparado de como me siento ahorita; no se asusten si pasa algo que la gente tome como sorpresa, no va a ser sorpresa, es trabajo de muchos años el que vengo haciendo y esa noche nos va a sacar adelante todo el trabajo que hemos realizado”, concluyó.

Pedro Campa se encuentra entrenando desde el miércoles pasado en Los Ángeles, bajo la supervisión del ex entrenador de Andy Ruiz, Manny Robles.