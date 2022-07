Sonorense Paty Antúnez se consolida en Tuzas del Pachuca

Una vez cumplido el sueño de debutar en Primera División, la sonorense Patricia Antúnez tiene claro que deberá trabajar en serio para ganarse un lugar en la delantera de las Tuzas del Pachuca, donde competirá con jugadoras de la talla de Charlyn Corral y Jennifer Hermoso.

La hermosillense tuvo sus primeros minutos en la Liga MX Femenil el pasado viernes, cuando las suyas cayeron por 3-2 a manos de Santos Laguna, pero ésta no desentonó y hasta colaboró en una jugada de gol.

Con apenas 17 años de edad, la tarea de quedarse en el primer equipo no parece fácil, aunque entre los torneos Clausura y Apertura 2022, con los planteles Sub-17 y Sub-18, ha marcado 13 goles en 19 partidos en los que ha visto actividad.

“El profe (Juan Carlos) Cacho se fijó en mí desde el torneo pasado, pero yo siento que ahorita como hacen falta delanteras por eso también estoy ahí. Llevo unas semanas entrenando con el primer equipo y la verdad estoy muy feliz de que fuera tan rápido; no me imaginaba que tan pronto se presentara la oportunidad en Primera”, expresó la artillera.

Aunque Charlyn Corral ha tomado la batuta en la delantera tuza desde que llegó al club el año pasado, Pachuca hace unos días también anunció la firma de la española Jennifer Hermoso, lo cual suma 6 títulos de goleo en la Liga de España entre ambas.

“A mí me motivan mucho este tipo de jugadoras como Charlyn y Jenny, creo que se les puede aprender muchísimo de toda su trayectoria, de toda su experiencia; yo la verdad las admiro, y para mí es algo genial que estén, para yo poder aprender de ellas.

“Con todo el grupo he tenido oportunidad de convivir, con Jenny aún no, porque apenas va llegando; el otro día fue su presentación, y ahorita anda con sus pruebas médicas y todo eso, así que no he tenido oportunidad de convivir con ella, pero con las demás sí”, agregó Antúnez Rosas.

La sonorense fue incluida también en la convocatoria para enfrentar este jueves al León, en la jornada 4 de la Liga MX Femenil, aunque ésta entró de cambio en tiempo de compensación y sólo tuvo poco más de cuatro minutos en la cancha.

“Aquí en Pachuca la verdad es que sí hay un buen trato, no te voy a decir que es igual como los hombres, pero sí tenemos todo: Nuestro transporte, nuestros campos para entrenar, nuestra comida, nuestros horarios; aquí en Pachuca está muy bien”, agregó.

ELLA ES…

Patricia Fernanda Antúnez Rosas

Edad: 17 años

De: Hermosillo, Sonora

Equipo: Pachuca

Posición: Delantera