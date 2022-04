Sonorense Jorge Parada triunfa en torneo de golf en Florida

En su búsqueda por convertirse en golfista profesional en un futuro cercano, el hermosillense Jorge Parada Wiley consiguió dar un paso más hacia su sueño luego de ganar su primer torneo juvenil de la Liga HJGT.

El sonorense de 18 años se impuso en Orlando, Florida, el pasado 10 de abril; lo cual, según dijo, significó su mayor logro hasta ahora en una carrera deportiva que comenzó aproximadamente hace cuatro años.

“He podido jugar muchos torneos mundiales y nacionales, compitiendo con bastante gente, ya tengo experiencia en ese tipo de torneos; pero yo creo que este sería el triunfo más grande que he tenido desde que empecé a jugar, porque tiré un score muy bueno, 11 bajo par, y ha sido la primera vez que he podido tirar así de bajo.

“Siempre es un orgullo poder representar a México, y más a Sonora y Hermosillo; siempre es bueno poder ver en la tabla ‘Sonora, México’, ya que soy americano y mexicano, pero siempre he querido escoger la nacionalidad mexicana, ya que siento más orgullo de representarla”, dijo.

Una vez conseguido este triunfo en el estado donde ahora estudia, Jorge aseguró que entre sus planes están terminar la preparatoria e ingresar a la Universidad Estatal de Arizona (ASU), donde pretende jugar golf colegial y empezar a tocar puertas para llegar al profesional.

“Comencé a los 13 años. Mi papá me enseñó a jugar ahí en Los Lagos, en Hermosillo. Él había jugado toda la vida. Un día me sacó al campo y me encantó jugar; de ahí me clavé y empecé a jugar todos los días, a practicar, y se me dio rápido.

“Yo siempre he sentido que cuando agarro un deporte soy muy apasionado hacia él, y siempre trato de ser la mejor versión que pueda de mí mismo. Me enamoré del deporte muy rápido y, como soy de apasionado, decidí decirle a mis papás que esto era lo que yo quería hacer”, comentó el hermosillense.

ÉL ES…

Jorge Parada Wiley

Edad: 18 años

De: Hermosillo

Deporte: Golf

Estudia: Preparatoria (en Tampa, Florida)