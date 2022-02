Sonorense Andrea Astrain califica a Mundial de Patinaje Artístico

Dentro del auge que ha tomado el patinaje artístico luego de la participación de Donovan Carrillo en los presentes Juegos Olímpicos de Invierno, una sonorense también ha empezado a labrar su propio camino internacional en esta disciplina: Andrea Astrain Maynez.

La joven de 18 años acaba de conseguir su pase al Campeonato Mundial Junior, que tendrá lugar en Sofía, Bulgaria, del 7 al 13 de marzo de este año, por lo que próximamente podríamos verla brillar al igual que lo hizo el tapatío en Beijing.

El boleto lo consiguió en la Europa Cup Skate 2022, en Belgrado, Serbia, donde reunió los 38 puntos que necesitaba para asistir a la máxima justa de este deporte en la categoría de 13 a 18 años de edad.

“Para ir al Mundial necesitas un puntaje mínimo que pide la Asociación Internacional de Patinaje; ya lo había logrado en la rutina corta el año pasado, pero me faltó un 0.5 para la larga, entonces fuimos a esta competencia para intentar lograrlo; me fue super bien en mi rutina y logré.

“La verdad es que estoy super emocionada de haber clasificado, porque es muy difícil hacerlo para estas competencias, donde van los mejores patinadores de cada país; mis objetivos son dar lo mejor que pueda y trataré de hacerlo de la mejor manera posible para tener un buen desempeño”, comentó.

Al igual que Donovan, Andrea ha tenido que sortear varias dificultades para poder competir en los grandes eventos internacionales, principalmente debido a la falta de espacios y los altos costos que esta disciplina conlleva en un país como México.

“En México no es un deporte tan común, entonces las circunstancias de entrenamientos son muy limitadas, porque no tenemos tantas pistas como en otros países; las sesiones de hielo también son muy pocas, entonces está super bien lo que ha hecho Donovan, porque nos abre más puertas para que todo esto pueda funcionar a favor de este deporte, ya que en nuestro país no es tan famoso.

“Es algo con lo que estamos batallando actualmente, porque todos los eventos importantes son fuera del País, y muchos son fuera de América también, entonces todos los gastos que se necesitan para ir salen bastante caros”, expuso la hermosillense.

Entre los logros que ha alcanzado en los últimos dos años destacan el Campeonato Nacional Junior 2021, un primer lugar en el Scott Hamilton Invitational de Nashville, Tennessee; así como sus participaciones en Skate Nordics 2022 (Dinamarca) y el Junior Grand Prix 2021 (Francia).

Andrea actualmente está en busca de apoyos para seguir asistiendo a los torneos internacionales, por lo que pone a su disposición su página de donativos: https://linktr.ee/andreaastrain.