“Sonora tiene todo”: Eduardo Portugal Prada

Según datos de la Asociación de Mineros de Sonora (Amsac), la entidad se encuentra en primer lugar en cinco minerales: cobre oro, wollastonita, molibdeno y carbón; asimismo, en Cananea se ubica la quinta mina más grande del mundo que produce el 65% del cobre en México y genera 4 mil 700 empleos -40% de la población económicamente activa del municipio-.

Para Eduardo Portugal Prada, presidente de la Amsac, en las comunidades donde hay operación minera la pobreza baja radicalmente, pues la mina es un detonador de la economía.

“No nomás hay negocios para los proveedores, sino para la comunidad. Este seminario es el

octavo y el segundo en Cananea, llegó para quedarse, son días de mucha derrama económica en la comunidad”, aseguró.

Con la realización del Seminario Minero, recalcó el entrevistado, se generó también un interés de diversas empresas proveedoras en instalar sucursales en el municipio de Cananea.

Afirmó que en Sonora la industria minera no sólo abarca temas de extracción, sino que además la proveeduría deja una gran demanda en los municipios donde se encuentran las minas y en las ciudades donde hay están dichas compañías relacionadas.

A Hermosillo se le conoce como la capital de la proveeduría nacional de la minería, ya que el sector y su cadena de valor generan cerca del 23.5% del PIB estatal.

Confianza en el futuro

Sonora tiene todo para impulsar la minería y seguir creciendo, dijo Portugal Prada, pero hay algunos retos a los que se han tenido que enfrentar en los últimos años como el costo de los metales, sobre todo el cobre que ha subido bastante, pero para que la minería crezca se deben realizar exploraciones.

“Tenemos todo para impulsar la minería y seguir creciendo, ahorita los precios de los metales están altos como no se veían desde hace doce años; eso significa utilidades, dinero; como ganan las empresas mineras es que sacas tantas toneladas y se cotiza en la bolsa, hace dos años en 2.25 y ahorita está en 4.20”, apuntó.

Desde 2014, una reforma a la ley modificó que la deducibilidad de exploración pasara de un año a diez años, por lo que las empresas mineras no han invertido en exploraciones.

“La iniciativa en 2014 que la deducibilidad de exploración de no contemplar esos gastos en el mismo año ejercido se mandó a diez años hizo que las empresas mineras ya no invirtieran en exploración, y si no hay yacimientos no va a haber sistemas de operaciones, se puede tardar de diez a 15 años para que una mina pueda llegar a hacer excavaciones”, advirtió.

Actualmente, el sector minero tienen buenas expectativas con los gobiernos, sobre todo estatal, además con legisladores nacionales a través de la Cámara Minera de México (Camimex) para que éste sea un facilitador al tejer puentes que permitan modificar el tema de la deducibilidad.

Otro de los retos con los que cuenta la minería es la emisión de permisos ambientales, pues los procesos burocráticos son muy lentos, lo que ha detenido las operaciones.

A pesar de estos desafíos, el sector minero confía en que el escenario futuro para la actividad en Sonora sea favorable, pues es la industria que puede dar un empuje al PIB tanto estatal como nacional, una mayor generación de empleos y derrama económica.