Sonora se encuentra al 71% de ocupación hospitalaria

HERMOSILLO.-Sonora ha superado el 70% de ocupación hospitalaria, al tener 7 de cada 10 camas Covid ocupadas, advirtió Héctor Clemente Baltierra Ochoa, director general de Atención Especializada y Hospitalaria.

"Sonora se encuentra en estos momentos al 71% de ocupación, eso quiere decir que de cada 10 camas, 7 están ocupadas, es algo terrible y que nos preocupa, por que hay muy poco margen para jugar con el número de camas", manifestó el médico.

" Hay comentarios que dicen que debemos abrir más camas, cuando no solo se trata de eso, hay carencia de personal de salud y no solo en el Estado, a nivel nacional hacen falta médicos, enfermeros y paramédicos, como de todo lo que implica una ocupación hospitalaria, no es solo abrir por abrir", señaló.

Los municipios con mayor ocupación hasta el momento, detalló, son Hermosillo, que se encuentra al 76%; Navojoa al 75%; Huatabampo al 73%; Obregón al 68% y Caborca al 60%, en instituciones públicas.

En privadas, agregó, todos se encuentran entre el 90% y 95%, llegando semanas anteriores a alcanzar incluso el 100% de ocupación.

"El sector privado se ve aún más crítico que el público y hasta cierto punto es porque ellos no tienen la infraestructura que tenemos nosotros, aun así están haciendo un esfuerzo muy grande para poder otorgar la atención a pacientes Covid, ya que hay hospitales que están prácticamente al 100% y los que no, se encuentran al 95% o 96%", dijo.

El médico hizo hincapié en que hasta el momento no se han alcanzado las cifras de ocupación que en la primera ola de la pandemia, ya que el personal de salud y las instituciones conocen mejor el virus y se encuentran más preparados que antes.

Aun así, argumentó que si la cantidad de contagios sigue a la alza, las instituciones se verán rebasadas por el número de pacientes que requerirán hospitalización, lo cual puede poner en un panorama crítico a Sonora.

"Nos preocupa el no poder ofrecer una cama a un paciente que lo amerite por esta terrible enfermedad de covid-19, las cifras no cesan, no ceden, seguimos muy alto en ocupación hospitalaria", Héctor Clemente Baltierra Ochoa, director general de Atención Especializada y Hospitalaria.