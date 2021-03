Sonora reporta una muerte y 23 contagios a un año del primer caso de Covid

HERMOSILLO, Sonora.- Sonora cumple un año de la pandemia, registrando una sola defunción registrada durante este día y 23 nuevos casos de la enfermedad, dando un total de 68 mil 339 contagios de Covid-19, desde que inició la contingencia en el Estado.

El titular de Salud en Sonora, mencionó que este año ha sido difícil para todos, ya que el Covid-19 vino a sacar a relucir muchos de los defectos de la sociedad, como el egoísmo y la irresponsabilidad que protagonizaron las dos pasadas olas de contagios. Aún así, dijo, también destacó cosas maravillosas, como la gran labor que el personal de salud ha desempeñado durante toda la contingencia, además del gran amor y solidaridad que muchas personas profesaron, al quedarse en casa.

“Este ha sido un año que ha dejado huellas de todo tipo, de dolor, de desesperación y angustia y porque no decirlo, también de egoísmo y de irresponsabilidad”, expuso. “Aun así, me quedo con las muestras de solidaridad, con los sacrificios de dejar de ver a los seres queridos, me quedo con la incondicional vocación de servicio de todo el personal de salud, pero sobre todo, con el enorme y generoso corazón de los que e han quedado en casa y respetado al 100 todos los protocolos sanitarios”, manifestó.

El funcionario afirmó, que si bien las perdidas han sido muchas e irreparables, seguir cuidándose y respetando las medidas, es la única manera de honrar a las víctimas. Así mismo, informó que la única defunción se presentó en una mujer, residente de la ciudad de Hermosillo.

Los nuevos casos, detalló, se detectaron en 13 hombres y 10 mujeres, residentes de Nogales (6), Hermosillo (5), Guaymas (4), Cajeme (3), Pitiquito, Magdalena, Benito Juárez, Etchojoa y Caborca (1).