Sonora registra histórico aumento de contagios

El estado de Sonora reportó ayer su jornada con el mayor número de casos confirmados de Covid-19 en 24 horas, al sumar 136 a la lista y llegar a mil 410 desde el 16 de marzo. De los nuevos casos, 33 corresponden a personal de salud.

Antes del viernes, el día en que se habían registrado más casos fue el jueves, cuando se confirmaron 85 contagios.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, informó que además se registraron dos defunciones más, para llegar a un total de 97 fallecimientos por la enfermedad en el Estado.

El total de mil 410 contagios representa un 10.6% con respecto a la estadística del día anterior, cuando se contabilizaban mil 274. De los 136 casos nuevos, detalló el funcionario, 67 son mujeres y 69 son hombres, en el rango de los 16 a los 86 años.

Cajeme fue el municipio con mayor número de casos confirmados ayer, indicó, con 41 pacientes que dieron positivo a la prueba PCR. También se registraron en Hermosillo (24), Nogales (23) y San Luis Río Colorado (19).

En menor cantidad, la Secretaría de Salud confirmó SARS-CoV-2 en Caborca (12 casos), Guaymas (6), Magdalena (4), Santa Ana (2), Nacozari (2), Navojoa (1), Tubutama (1) y Puerto Peñasco (1). Ninguno de los afectados viajó fuera del Estado, añadió.

Claussen Iberri destacó también que se detectaron más trabajadores de la salud infectados, y corresponden a Hermosillo (10), Cajeme (7), Nogales (6), San Luis Río Colorado (6), Nacozari (1), Santa Ana (1), Caborca (1) y Magdalena (1).

“El coronavirus está latente en Sonora y muchos siguen pensando que esto no existe. Solamente el día de hoy tuvimos 136 casos confirmados y lamentablemente, a la fecha, 97 sonorenses han perdido la batalla; 97 sonorenses que no podrán regresar a sus trabajo y que ya no estarán con sus familias.

¿Acaso es necesario que un ser querido se contagie para tomar conciencia?”, cuestionó, “yo les he pedido que se queden en casa, la mayoría hizo caso, a quienes se les agradece infinitamente… a los que han hecho caso omiso sólo les puedo decir que no nos damos por vencidos”.

Afirmó que quien no obedece la petición de quedarse en casa sólo pone en riesgo a muchas personas.