Sonora logra el verde; baja riesgo de Covid

CIUDAD DE MÉXICO GH.- Sonora se sumó a los estados en verde, el riesgo más bajo frente al Covid-19 en el semáforo epidemiológico, informó la Secretaría de Salud federal.

“Tenemos tres entidades federativas en color verde, el nivel menor en riesgo epidémico: El Estado de Sonora, el Estado de Chiapas y el Estado de Campeche”, informó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano llamó a no relajar las medidas y a no confiarse: Estar en semáforo verde es un logro de todas y todos los sonorenses, pero no significa que debamos relajar las medidas y mucho menos que podamos confiarnos.