Sonora debe ser prioridad para que lleguen vacunas contra Covid-19: Claudia Pavlovich

HERMOSILLO, Sonora.- Ante su cercanía con Arizona y la alta incidencia de enfermedades crónico degenerativas en el Estado, Sonora debe ser prioridad para la llegada de la vacuna contra el Covid-19, aseguró la Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano.

Durante su participación en la sesión del Consejo Estatal de Salud, la mandataria estatal comentó que ya ha hecho dicha petición a la Federación, a través de un oficio dirigido a Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, y Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud federal.

Además, hizo hincapié en la importancia de que todos los municipios unan esfuerzos para evitar la propagación del virus, pues señaló, el Covid-19 no es una enfermedad que afecte solamente a personas con factor de riesgo, ya que ella misma, sin ningún tipo de comorbilidad, se vio fuertemente afectada durante su contagio.

“Se los digo por experiencia propia, y se los digo claro, yo en lo personal no tengo ningún tipo de comorbilidad, no tengo presión alta, no tengo diabetes, no soy hipertensa, no tengo asma, y sin embargo yo no la pasé bien, es decir, tengo complicaciones y tengo secuelas”, dijo.

En esta ocasión y por primera vez desde que inició la pandemia, la sesión del Consejo se llevó a cabo fuera de la capital de Sonora, siendo Cajeme la sede donde se celebró.

En el lugar estuvieron presentes autoridades municipales de la ciudad, entre ellas el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, quien se sumó al acuerdo de "Sonora en Semáforo Verde", con el fin de evitar el riesgo de contagio en su municipio.