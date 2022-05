Sonora: Ponen candados para registrar terrenos campestres

Los terrenos campestres que no estén subdivididos, carezcan de clave catastral, traslado de dominio y no estén aprobados por los municipios no serán registrados ante el Icreson, advirtió Gerardo Vásquez Falcón.

El titular del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson), subrayó que los predios que no están lotificados correctamente no los pueden inscribir, aún cuando las compras las hagan ante un notario.

Señaló que antes de adquirir una propiedad deben acudir a los módulos del Icreson a consultar el antecedente registral donde tendrán información del propietario, si está subdividido y cuenta con la aprobación del plan municipal.

Tenemos un criterio de calificación y los terrenos campestres que no están subdivididos correctamente, sencillamente no los podemos inscribir. Antes de adquirir cualquier predio primero consulten en nuestros módulos porque de otra manera están adquiriendo algo que no se llama propiedad”, puntualizó.

En el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, apuntó, tienen a disposición de la ciudadanía módulos de consulta que ofrecen información precisa sobre cada una de las propiedades a buscar para evitar que la venta sea sólo de un usufructo del lote.

“Nosotros si no contamos con todos los criterios de calificación, no los podemos inscribir, incluso pueden ir ante un notario pero no les venden algo que les llaman propiedad, les vende el usufructo de un lote, pero no se puede adquirir la propiedad hasta que los terrenos campestrescumplan con toda la autorización”, indicó.

El Ayuntamiento de Hermosillo, dijo, iniciará con la regularización de los primeros 17 desarrollos campestres que son propiedad privada, no ejidales ni nacionales, y también éstosdeberán cumplir con cada uno de los requisitos antes expuestos.

Los gobiernos federal, estatal y municipal trabajan desde el año pasado en un plan piloto en Hermosillo para regularizar los predios campestres, donde se han detectado la operación de más de 80 de forma irregular.