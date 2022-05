Sonora: Para Berenice la vacuna contra el Covid para su hija, es el mejor regalo del 10 de mayo

HERMOSILLO, Sonora.- Ver a su hija vacunarse contra el Covid-19 fue para Berenice Martínez el mejor regalo del Día de las Madres, pues significó la seguridad de que la menor de 13 años estará protegida contra el virus.

Yo sí quería que mi hija se vacunara, de hecho era algo muy esperado para nosotros, algo muy importante para mí porque en mi casa mi papá falleció de Covid y de alguna manera se puede decir que conocía ese riesgo, mencionó.

Ella es mi hija mayor, entonces saber que está protegida es el mejor regalo del Día de las Madres, algo muy esperado, cuando empezaron a vacunar a niños de su edad fue un alivio saber que ya le tocaba a ella, agregó.

Al igual que para muchas personas, la pandemia fue sumamente difícil para Berenice, ya que no sólo enfrentó la muerte de su padre, sino también un embarazo sin la cercanía de su familia, y la dificultad de su hija Alexandra para adaptarse al encierro.

En todos esos momentos, fue el amor por sus hijas lo que le dio fortaleza para enfrentar las dificultades, y la paciencia para poder aceptar los cambios que se presentaban.

Cuando recién empezó la pandemia era mucho su insistencia (de Alexandra) en que se aburría mucho, cambió totalmente su estilo de vida, era una niña que no le gustaba faltar a la escuela, le gustaba mucho ir al parque y esto (la pandemia) cambió todo su mundo, expuso.

Mi embarazo fue en casa, encerrada, y Alexandra quería salir, pero yo le explicaba que me tenía que cuidar más por el embarazo, entonces sí fue difícil, dijo.

Aveces le costaba entender, expuso,pero poco a poco con paciencia logramos ambas comprender que nos teníamos que cuidar, tanto ella como yo, para seguir juntas.

Con las vacunas, y sabiendo que los casos han reducido, Berenice espera que Alexandra pueda volver a escuela de manera regular, así como a todas sus actividades, para verla crecer junto a su hermana menor, René, feliz y sana, gracias a que está protegida.

LA PANDEMIA ME CAMBIÓ

Alexandra expresó su emoción y nerviosismo por recibir la vacuna, aunque para ella es una esperanza de que todo volverá a ser como antes.

Cuando empezó lo del Covid me hice más solitaria, más antisocial, antes yo podía hacer cualquier cosa y no me daba vergüenza, y ahora no, todo me da vergüenza, me da pena, cambié mucho con el encierro, tanto físicamente, como emocionalmente, reveló.

Haber sido vacunada me emociona, porque voy a sentir que estoy más segura; sé que no me va a librar completamente de enfermarme, pero a la mejor sea menos grave si pasa, expresó.

La adolescente hizo un llamado a todos los niños y sus papás a protegerse apenas puedan, ya que es un paso muy importante para hacer un futuro mejor para todos.