Son más las mujeres víctimas mortales de Covid-19 en Sonora 

HERMOSILLO, Sonora.- La enfermedad de Covid-19 pasó de ser unos cuantos casos en un país a ser una pandemia responsable de casi 250 mil muertes. Y en el proceso ha hecho distinción por edad, condición de salud y sexo, con más fallecidos hombres, aunque esto último no ha sido igual para Sonora.



Y es que mientras que en el País y a nivel internacional la tendencia ha sido de más muertes en hombres que en mujeres, en Sonora ha sido a la inversa. Hasta ayer, los decesos de mujeres en el Estado por Covid-19 representaban el 60% del total.

China fue el país donde se registraron los primeros brotes y también el primero donde se tuvieron algunos indicadores del comportamiento de la enfermedad.

De acuerdo con un reporte del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, hasta el 11 de febrero el 63.8% de los fallecidos eran hombres, el 81% tenían 60 años o más y en la mayoría existía algún antecedente como hipertensión, diabetes o problema del corazón.

UNA MUJER, PRIMERA VÍCTIMA MORTAL EN SONORA



En Sonora, la primera víctima mortal en la entidad fue precisamente una mujer, quien tenía 29 años, era originaria de Magdalena y padecía diabetes mellitus de reciente diagnóstico.

El 6 de abril se confirmaron tres muertes más en la entidad, también en mujeres de 47, 53 y 69 años de edad. En los tres casos había al menos una enfermedad crónica existente como diabetes, hipertensión, asma y obesidad.

La presencia de estos padecimientos crónicos podría ser uno de los motivos que explican la mayor letalidad de Covid-19 en mujeres, consideró el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades en Sonora, Gerardo Álvarez Hernández.

Es más alta la prevalencia de diabetes en mujeres. La Ensanut también ha señalado que la prevalencia de sobrepeso y obesidad es diferente y es mayor en las mujeres. El supuesto es biológico, es la distribución de las enfermedades crónicas”, señaló hace unos días en conferencia de prensa.

Aunque no existe una razón clara para esta tendencia en Sonora, el funcionario aseguró que se buscaría establecer una estratificación de riesgo en los pacientes que ingresan a los centros Covid, a partir de una búsqueda más precisa de posibles factores de complicación.

FALTAN MÁS DATOS PARA ESTABLECER CORRELACIÓN

Para Jesús Sánchez Colín, médico infectólogo, aún hay pocos casos registrados en Sonora que permitan establecer una tendencia clara en cuanto a la mortalidad en hombres y mujeres.

“Casualidad no creo que sea, pero no puedo responder ahorita porque son muy pocos datos para sacar conclusiones, conforme vaya avanzando esa situación puede cambiar y se hace otro corte para hacer otro análisis de la situación”, explicó.

En el mismo sentido, Alberto Monteverde Maldonado, especialista en alergología e inmunología clínica, indicó que existe la posibilidad de que eventualmente las cifras se alineen con el panorama internacional.

Citó como ejemplo que en EU se realizó recientemente un estudio donde se menciona que la raza influye en los pacientes contagiados, pero que todavía no se puede asegurar.

“Es un muestreo, no se sabe si eso es casualidad o causalidad, no sabría yo decir si en México la presentación es que sea más común en mujeres”, expuso. “Para mi punto de vista es que no tenemos todavía una muestra tan amplia”.