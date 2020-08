Solución de conflicto compete a Gobernación: Sara Valle

GUAYMAS, SONORA.- Aunque el Ayuntamiento tendrá presencia en la reunión que se realizará hoy entre autoridades federales y miembros de la etnia Yaqui que mantienen el bloqueo, tanto carretero como ferroviario, la resolución se conflictos compete a Gobernación, indicó Sara Valle Dessens.

Será el secretario del Ayuntamiento, Arturo Lomeli, quien acudirá en su representación con la mejor disposición de solucionar cualquier conflicto y otorgar apoyos pero en la parte que les compete, es decir, obra pública, dijo.

Estamos en mucha comunicación con Gobernación para ver cómo avanza la problemática de los yaquis y para que Guaymas no siga saliendo afectado por esta situación”, resaltó, “yo siempre he pedido al Presidente que la tierra y el agua se le debe entregar como corresponde a la Nación Yaqui y si ellos siguen luchando por ello es porque no han tenido acceso a eso”.