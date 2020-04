“Sólo perdí el gusto y el olfato”: Guaymense que superó el Covid-19

La pérdida del gusto y el olfato fueron los únicos síntomas que el joven Sebastián Cervantes García experimentó al contagiarse de coronavirus durante su estancia en España.

“Cuando me regresé de España no sabía que venía enfermo, nunca sentí ningún síntoma, sólo perdí el gusto, nada me sabía, y también el olfato. En realidad no supe cuando enfermé”, relató.

El primer guaymense que resultó positivo al Covid-19 el pasado 22 de marzo, informó que tras someterse a la segunda prueba de SARS-Cov-2, resultó negativa, por lo que la Secretaría de Salud le otorgó el alta y regresó con su familia.

Sin embargo, aclaró que de acuerdo a los protocolos que le indicaron las autoridades de salud, todavía le realizarán un tercer análisis al cumplir los 21 días para descartar definitivamente la presencia de la enfermedad que lo mantuvo aislado durante catorce días, de sus padres, hermanos, amigos y de la sociedad en general para evitar contagiarlos.

Regresé a Guaymas el 17 de marzo tomando las medidas necesarias para no contagiar a nadie, no sabía que venía enfermo, pero fuimos muy precavidos desde mi llegada al aeropuerto de Hermosillo hasta el lugar donde me aislé en Guaymas hasta que me realicé la prueba de laboratorio”, aseveró.

El 19 de marzo, recordó, se le practicó un examen en un laboratorio particular, y al detectarse la presencia de Covid-19 se le recomendó acudir a la Secretaría de Salud para que fuera sometido a un nuevo análisis, el cual determinó ser positivo a dicho padecimiento.

Cervantes García apuntó que lo más difícil de haber padecido el coronavirus fue el miedo a presentar síntomas graves que pudieron llevarlo a ser hospitalizado con un respirador artificial, y los falsos señalamientos de la sociedad hacia su persona al acusarlo que había asistido a un bar en San Carlos Nuevo Guaymas.

“He escuchado casos de discriminación hacia enfermeras, la verdad me molestó mucho porque ellas están trabajando con todo para ayudar, también hay discriminación para las personas contagiadas y no es como que uno quiera contagiarse, la gente no ha tomado conciencia”, externó.

A los sonorenses, los exhortó a quedarse en sus hogares y a acatar las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de salud, mientras pasa esta contingencia sanitaria para que las acciones que realiza el Gobierno contra el Covid-19 sean más efectivas.