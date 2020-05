Soles regresan a prácticas para posible ronda de playoffs

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque de forma virtual y no presencial, Soles de Sonora regresó ayer a entrenamientos de cara a una posible reanudación de la temporada de la Major Arena Soccer League, informó el presidente del equipo, Rogelio Cota.

El dirigente de la escuadra sonorense indicó que los jugadores reportaron vía virtual a los entrenamientos, después de que a principios de marzo el circuito diera por terminada la campaña por la situación del Covid 19 y los elementos rompieran filas.

Esto se debe a que probablemente en los próximos días se confirme que los ocho equipos que avanzaron a la ronda de playoffs se enfrenten en un torneo en una sola sede en Estados Unidos, lo que todavía no es un hecho.

Todavía no existe un tema general, no se ha hablado ni llegado a un acuerdo, pero es posible que el próximo mes se reanuden los playoffs de la liga y sería en una ciudad de Estados Unidos, se ha comentado que podría ser Utica, pero todavía no hay nada oficial”, explicó Cota Enríquez.