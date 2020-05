Soles descarta participar en playoffs de la MASL

HERMOSILLO, Sonora.- En su temporada de regreso, el equipo de Soles de Sonora no participará en los playoffs de la Major Arena Soccer League, confirmó el presidente del club Rogelio Cota.

El pasado jueves, la liga publicó un posible plan de reanudación para la recta final de la temporada, en el que destaca un formato de cinco días de preparación y 10 de actividad, contando con sede la ciudad de Utica, Estados Unidos, pero sin asegurar la presencia de Soles y Monterrey Flash, debido a que el acceso a la frontera se encuentran restringido para viajes no esenciales.

Un día después, en una nueva reunión entre el directivo de la escuadra sonorense y la liga, la postura de la MASL se mantuvo, por lo que Cota Gutiérrez ratificó su decisión, uniéndose al cuadro de Monterrey que informó días antes que tampoco participará en los playoffs.

“Se hizo un comentario que no nos cayó bien, tanto al equipo de Monterrey como a Soles, en el sentido de que si no podían participar los equipos mexicanos, que otros equipos podían tomar su lugar, pero eso la verdad es una aberración. El simple hecho de poner a otro equipo que no se ganó un lugar por estar ahí representa un tema de falta de respeto.

Naturalmente salen relegados los equipos mexicanos y eso causó disgusto de mi parte. Mi postura es primero la salud, luego el deporte”.

Los playoffs de la liga iniciarían el 14 de junio y la próxima semana se hará oficial el plan definitivo y los equipos participantes.