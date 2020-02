"Sobrevive" comedor pese a las dificultades en Apson

Debido a que han disminuido los apoyos de alimentos para que continúe el trabajo del Comedor Comunitario Señor de la Misericordia, los comensales también asisten menos ocasiones, pero lo hacen cuando no existe otra opción para comer.

La encargada del comedor, Maribel García Delgado, comentó que a pesar de las dificultades han buscado la forma de sobrevivir para no dejar en desamparo a niños y adultos mayores que requieren de ayuda alimenticia.

Desde noviembre de 2018 el Gobierno federal retiró los apoyos a comedores comunitarios, y sobrevivieron, detalló, con el apoyo de comerciantes locales y la eventual ayuda de la institución estadounidense Rancho Feliz.

Sí batallo, no te digo que no, a veces me da lástima la gente no poderles hacer avena porque no hay leche o porque no hay azúcar, café sí tengo ¿verdad?, porque todavía quedaron unos sobres de café, pero igual no es seguro (tenerlo siempre)", expresó.