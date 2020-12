Sin problemas antes de que quemaran camioneta en Culiacán: Asociación Estatal de Softbol

HERMOSILLO, Sonora.-

Sin una razón aparente, una van y dos carros particulares perteneciente a la delegación sonorense fueron quemados en un hotel de Culiacán donde participaban en la Copa Nacional de Softbol.

El presidente de la Asociación Estatal de Softbol, Francisco Javier Platt comentó que no hubo ningún tipo de inconveniente con ningún equipo contrario, por lo que ignoran los motivos de esta acción.

Platt Lucero comentó que en las cámaras del hotel quedó registrado el momento en el que par de sujetos se bajan de una moto y tras rociarlos con un líquido, prenden fuego a las unidades.

“Yo hablé con el delegado de estos dos equipos que estaban en un hotel que no era de los hoteles sedes del evento, no sabemos qué paso, hablé con el delegado y le pregunté si había tenido una discusión con alguien de ahí.

“Él (delegado) me jura que no, que no hubo ningún incidente, pero en el hotel había un video en el que se bajaron dos de una moto y prendieron fuego a al carro del delegado, y explotó y se incendió la van que traían ellos”, indicó.