Sin lluvia celebran a San Juan

NAVOJOA, Sonora.- Como cada 24 de junio, ayer se realizó el tradicional baño de San Juan en los márgenes del río Mayo, pero a diferencia de otras veces, en esta ocasión los fiesteros lo hicieron con agua que llevaron en una botella de plástico, pues el río está contaminado.



Fueron unas 2 mil personas las que se reunieron para celebrar al santo patrono de Pueblo Viejo de esta ciudad y al que pidieron que lleguen las primeras lluvias de la temporada.



Esteban Jusacamea Yocupicio, cobanaro Mayor de Pueblo Viejo, manifestó que es tradición que el día de San Juan llueva y que la gente se bañe en el río, pero este año ambas fallaron.



"Pues no ha llovido y no parece que va a llover, y luego la gente no se pudo bañar en el agua porque está muy sucia", manifestó.



Danzantes de Pascola y matachines enmarcaron el antiguo ceremonial, además del sonido de los cuetes daban paso al contingente de personas, encabezados por Manuel Maldonado, rezador mayor y Esteban Juscamea, cobanaro mayor, quienes cargaban la imagen de San Juan.



Luego de mojar la imagen del santo, los fiesteros regresaron a la ramada para continuar con la celebración y terminar así un año más con una de las tradiciones más importantes de la etnia Mayo.