“Sin evento, nos dejan sin sustento”, dicen trabajadores; protestan ante medidas restrictivas

HERMOSILLO.- Trabajadores y propietarios de “antros”, bares, cantinas, restaurantes, salones de fiestas y músicos protestaron en diferentes manifestaciones que culminaron en la Plaza Zaragoza y fueron atendidos por las autoridades municipales y estatales.

Estas protestas se sumaron a las que ya están frente a Palacio de Gobierno, que son la del sindicato de Operadores del Transporte Urbano y la de la Casa del Estudiante Sonorense.

Cerca de las 09:00 horas de ayer el primer grupo integrado por la Asociación de Salones de Fiestas de Hermosillo hablaron con Rafael González Borrego, director general de Mediación del Estado y Gianco Urías, titular de Comunicación de la Secretaría de Salud.

José Ramón Cota, presidente de la Asociación de Locales de Eventos Sociales de Hermosillo (Alesh), expuso que hay dos tipos de eventos sociales: Los clandestinos, donde no hay lineamientos a las medidas sanitarias, y los que tienen ellos que cumplen con los protocolos de salud.

“Cuando hablamos de eventos en lugares que están legalmente constituidos y que hemos venido trabajando en lineamientos y protocolos para poder hacer un evento seguro, hemos invertido en capacitación de nuestro personal”, comentó.

INVERSIONES

Alesh, que aglomera a 60 salones, trabaja con el IMSS en adecuaciones de las instalaciones, baños, pasillos, señalizaciones, compras de equipo y demás para hacer un evento seguro mientras que en los eventos sociales clandestinos no existe ningún lineamiento.

Piden que les den la oportunidad de trabajar y que las autoridades verifiquen que cumplen con los requisitos como son la sana distancia, la aplicación de gel antibacterial y el uso de cubrebocas.

Aseguró que si les dejan pocas horas de trabajo, alrededor de dos horas al aire libre con una capacidad de 50 personas, no les rentarán porque los protocolos hacen que suba el costo de la renta además que la gente seguirá con los eventos clandestinos en terrenos campestres.

No hemos tenido un solo apoyo de agua, de luz, de teléfono, de Internet, de gastos, de nóminas de gasto de publicidad y que todavía nos quieren echar la culpa de este pico que ya lo veíamos venir no se nos hace justo, y que los gobiernos tomen actividades por la noche, nos están sepultando, no están haciendo añicos”, dijo.