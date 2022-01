Siguen Cimarrones adoleciendo de falta de contundencia: Pereyra

Tras caer en su primer partido en el nuevo torneo de la Liga Expansión MX, el director técnico de Cimarrones de Sonora, Gabriel Pereyra, reconoció este martes que el principal problema de su equipo sigue siendo la falta de definición frente al arco.

Los sonorenses fueron amplios dominadores en el Estadio BBVA, sin embargo fue el equipo de Raya2 el que marcó el único gol del encuentro, para luego dedicarse a rechazar los intentos de los visitantes, con gran actuación del portero César Ramos.

“Lo único que no me ha gustado de mi equipo el día de hoy fue el resultado, por lo demás creo que trabajaron muy bien los chicos, hicieron un gran esfuerzo; llegamos de distintas maneras, pero la falta de poder concretar es lo que todavía no podemos conseguir.

“Hemos trabajado, vamos a seguir trabajando y lo vamos a conseguir, son jugadores de mucha calidad; no creo que pase por un tema de cantidad, sino que tenemos varias opciones de distintas maneras”, comentó el “Místico” al término del partido.

Jugadores usualmente titulares como Raí Villa y Juan Carlos García Sancho no fueron convocados para este dueo, por lo que podría incluso tratarse de casos de Covid-19 al interior del equipo sonorense.

“Tengo muy buenos jugadores, tenemos un plantel completo, desgraciadamente no nos escapamos de lo que es la sociedad en el día a día con los contagios masivos de Covid, tenemos algunos jugadores afuera, tenemos algunos jugadores que se están recuperando de lesión, pero tenemos muy buen plantel, vamos a ser protagonistas”, dijo Pereyra.