Sigue "pedaleándole" con ganas a la vida

NAVOJOA, Sonora.- Aunque la vida le puso una difícil prueba cuándo perdió una de sus piernas, Jacinto Ruiz Acosta encontró en el amor de su familia las fuerzas para levantarse y seguir adelante.



El hombre de 59 años de edad recordó que hace 25 años un autobús de pasajeros lo arrolló cuando viajaba en su bicicleta por la carretera Federal México 15 en el tramo que conduce de la comisaría Rosales a Navojoa y ahora, pese a no tener una de sus extremidades, sigue "pedaleándole" a la vida.



Aunque no fue fácil, aprendió a pedalear la bicicleta con una sola pierna y ahora viaja 15 kilómetros desde comisaría Rosales hasta el Centro de Navojoa.



"Tuve que aprender a andar en bicicleta otra vez; mis cuatro hijos, que en ese entonces estaban chicos, y mi mujer me ayudaron", agregó, "me atropelló un camión de los Mayitos que llevaba la puerta del equipaje abierta y con esa me agarró".



En el trayecto de su comunidad a la ciudad a veces se cae de la bicicleta, pero se levanta y sigue avanzando tal como lo hace ante las adversidades que le presenta la vida, enfatizó.