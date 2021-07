Siete sonorenses en Selección Olímpica de Beisbol

Con siete sonorenses incluidos, este viernes fue anunciada la lista de 24 jugadores que comandará Benjamín Gil para representar a México en el beisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Isaac Rodríguez (IF), Sebastián Elizalde (OF), Miguel Aguilar (PZ), Héctor Velázquez (PD), Carlos Bustamante (PD), Fernando Salas (PD) y Daniel Duarte (PD) serán parte del roster que encabeza el ex ligamayorista Adrián González (IF).

Además de los anteriores, la selección estará integrada por Román Alí Solís (C), Alexis Wilson (C), Efrén Navarro (IF), Ramiro Peña (IF), Jonathan Aranda (IF), Brandon Laird (IF), Danny Espinosa (IF), Jonathan Jones (OF) y Joey Meneses (OF).

Además de los lanzadores Theodore Stankiewicz (PD), Óliver Pérez (PZ), Manny Barreda (PD), Sasagi Sánchez (PD), César Vargas (PD), Nikolas Turley (PZ) y Kyle Lobstein (PZ).

Curiosamente, después de Sonora, el estado que más jugadores aporta a este roster es el de California, Estados Unidos, con un total de seis elementos; seguido por Sinaloa (5), Arizona (2), Nuevo León (1), Baja California (1), Texas (1) y Puebla (1).

El equipo mexicano hará su debut en los Juegos Olímpicos enfrentando a República Dominicana el jueves 29 de julio a las 20:00 horas (tiempo de Sonora), y un día después se medirá al anfitrión Japón a la misma hora en busca de clasificarse a las semifinales como uno de los dos mejores del Grupo A.

En el Grupo B se disputarán el pase los equipos de Corea del Sur, Estados Unidos e Israel. La final está programada para el sábado 7 de agosto.

LOS SONORENSES

Miguel Aguilar Pitcher (PZ)

Héctor Velázquez Pitcher (PD)

Carlos Bustamante Pitcher (PD)

Fernando Salas Pitcher (PD)

Daniel Duarte Pitcher (PD)

Isaac Rodríguez (IF)

Sebastián Elizalde (OF)