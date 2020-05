“Siento impotencia de ver gente en la calle”: Médico

HERMOSILLO, Sonora.- Médicos urgenciólogos en Hermosillo solicitan a la ciudadanía que vuelvan a respetar las medidas de confinamiento, ya que de no ser así, podría haber una crisis hospitalaria insostenible para el personal de salud que labora en los hospitales.



David Godínez Leyva, médico urgenciólogo y presidente de la Asociación de Medicina de Urgencias en Sonora, informó que desde hace dos semanas se ha visto un incremento de personas acudiendo a las áreas de urgencias en los hospitales por problemas menores.

Además de un notable aumento de movilidad poblacional en las calles, situación que preocupa al personal médico, por todo lo que implica.



Godínez Leyva como médico labora en las áreas de urgencias del Hospital General del Estado y el HGZ 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y, según dijo, en ambos centros médicos todo el personal se ha mostrado temeroso de contagiarse de Sars Cov2, debido a la irresponsabilidad con la cual pacientes acuden por alguna atención.

“Queremos pedirle a la población que considere acudir a los hospitales a urgencias reales. Un dolor leve de estómago o un catarro no es una urgencia real”, aseveró.

“Desde el 30 de abril la población no ha hecho caso y vuelven a salir con dolores crónicos que tiene diagnóstico de meses y no piensan que en sí se sientan al lado de un paciente portador del virus, aunque asintomático, van a terminar contagiados”, advirtió.





Estamos ansiosos porque no sabemos en qué momento esto se nos va a desbordar, más aún viendo a la gente en la calle, ver que no pasa nada en su mundo. Cuando yo salgo de mi casa a mi trabajo siento impotencia ver a la gente haciendo ejercicio, que anda corriendo, paseando a sus mascotas, me entristece ver que no visualizan la etapa o situación que nos encontramos”.