"Si no trabajamos no comemos", dice Don Joaquín, vendedor de elotes

Pese a la contingencia sanitaria por el Covid-19, don Joaquín Mendívil, el popular vendedor de elotes preparados de Navojoa, sigue “echándole ganas” pues dijo que si no sale a vender no come.

El hombre de 84 años de edad, que tomó notoriedad en redes sociales cuando un joven publicó en Facebook una foto suya en enero de este año mientras esperaba con tristeza poder vender algo, manifestó que no se desanima aunque las ventas bajaron desde que inició la contingencia por el virus.

Ya no vendo los 150 elotes que estaba vendiendo, pero sí vendo uno que otro elotito”, expresó, “si no trabajamos no comemos”.

En la esquina del bulevar Sosa Chávez y Pedro Moreno, afuera de una tienda de conveniencia, estaciona su nuevo triciclo, que le donó una mujer de buen corazón de Hermosillo y en el que ahora también ofrece tostitos con elotes y pepitorias.

"Pues no nos queda más que encomendarnos a Dios, ahora tardo un poquito más en vender y llegó a la casa a las 10 de la noche”, mencionó, “hay van las ventas, despacio, despacito”.

El apoyo que el Gobierno Federal da a los adultos mayores aún no lo recibe en Navojoa, lamentó, aunque recibe, de manera ocasional, una despensa por parte de DIF.

“Habían quedado que ahora lo iba a recoger aquí en Navojoa porque me llega allá en El Chinal (Álamos) y no puedo ir por él”, subrayó, “pues sabe, ya no me hablaron (de Bienestar Social)”.